Porto Alegre

Após cheias no Interior
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Guaíba pode superar cota de inundação no Centro de Porto Alegre até sábado, mostra novo boletim hidrológico

Apesar do cenário, projeção emitida pelo SGB e pelo IPH/UFRGS diz que é "improvável" que evento de 2024 se repita

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Gabriel Jacobsen

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