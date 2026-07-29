Guaíba pode superar cota de inundação no Centro de Porto Alegre até sábado, mostra novo boletim hidrológico

No pior cenário, o Guaíba poderia ficar perto da marca de 3m50cm. Duda Fortes / Grupo RBS

O boletim hidrológico emitido nesta quarta-feira (29) pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) em parceria com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) indica que o Guaíba pode superar a cota de inundação até o próximo sábado (1º), no Centro de Porto Alegre.

A projeção mostra possibilidades de alta mais expressiva do Guaíba na comparação com os boletins emitidos na última semana. A piora decorre do alto volume de chuva que foi registrado no interior do Estado, em rios como o Taquari e o Caí, nas últimas 24 horas.

O boletim hidrológico do SGB com o IPH, atualizado diariamente, mostra sempre quatro cenários. O documento desta quarta indica que, mesmo no cenário sem novas chuvas, o Guaíba pode superar em alguns centímetros a marca de inundação no Centro da Capital. No pior cenário, o Guaíba poderia ficar perto da marca de 3m50cm – ou seja, cerca de meio metro acima da cota de inundação.

O documento reforça que os cenários projetados para os próximos dias não têm relação com o que foi visto em maio de 2024 no Rio Grande do Sul.

"Os cenários de previsão indicam níveis alcançando a cota de alerta em Porto Alegre até sexta-feira, e risco de atingimento da cota de inundação. Ressalta-se, entretanto, que um evento extremo, semelhante ao observado em maio de 2024, é considerado improvável nos próximos dias", diz trecho do comunicado.

O documento também reforça que os cálculos são refeitos diariamente, com base em novos dados hidrológicos e meteorológicos.

"As previsões apresentadas neste boletim são baseadas em modelos hidrológicos e estão sujeitas às incertezas inerentes à modelagem hidrológica, mas, principalmente, às incertezas das previsões meteorológicas utilizadas como dados de entrada. A elevada divergência entre os modelos meteorológicos resulta em diferenças significativas entre os cenários hidrológicos simulados", acrescenta o material.

Veja abaixo:

Projeção indica que Guaíba alcançaria cota de inundação no sábado (1º), e voltaria à cota de atenção a partir do dia 9 de agosto: