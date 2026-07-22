Porto Alegre

Região Metropolitana
Notícia

Guaíba pode atingir cota de alerta entre sexta-feira e sábado em Porto Alegre

Projeções indicam que o nível poderá chegar a 2m50cm no Cais Mauá e atingir moradores da região das Ilhas. Em Eldorado do Sul, plano de contingência foi acionado

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS