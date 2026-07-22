Guaíba pode atingir cota de alerta entre sexta-feira e sábado em Porto Alegre

Equipes realizam monitoramento de rotina na região das Ilhas. Pedro Piegas / PMPA / Divulgação

O nível do Guaíba pode alcançar a cota de alerta entre sexta-feira (24) e sábado (25) em Porto Alegre. As projeções indicam a possibilidade de a água chegar a 2m50cm no Cais Mauá durante o período.

A estimativa consta em simulações elaboradas pelo Serviço Geológico do Brasil, pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS) e pela Catavento Meteorologia.

Conforme as referências adotadas pela prefeitura de Porto Alegre, as cotas variam de acordo com o ponto de medição. No Cais Mauá, a cota de atenção é de 2m50cm e a de inundação, de três metros. Na régua da Ilha da Pintada, a cota de atenção é de dois metros e a de inundação, de 2m20cm.

Com isso, a projeção de 2m50cm representa a cota de atenção no Cais Mauá, mas supera em 30 centímetros a cota de inundação na régua da Ilha da Pintada. Os valores registrados nos dois pontos, no entanto, não podem ser comparados diretamente, porque cada régua utiliza uma referência própria

A elevação é provocada pelo grande volume de chuva registrado nas bacias dos rios que deságuam no Guaíba, principalmente Taquari e Caí. Conforme o doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental e professor do IPH/UFRGS Fernando Dornelles, a falta de sincronia entre as cheias reduz a possibilidade de uma elevação maior. Ainda assim, o nível projetado pode atingir áreas habitadas.

— Não vai ter esse acoplamento, essa sincronia entre os picos de vazão vindos do Taquari e do Jacuí. Então, esses 2m50cm, 2m60cm são valores bem factíveis, que já atingem a população na região das ilhas — explica Dornelles.

Município segue acompanhando os níveis e as condições das áreas ribeirinhas de Porto Alegre. Pedro Piegas / PMPA

Prefeitura diz que está mobilizada

Diante da possibilidade de o Guaíba atingir a cota de alerta, a prefeitura mantém equipes mobilizadas e prepara medidas preventivas. A Defesa Civil Municipal intensificou as vistorias e o contato com moradores das ilhas e do Extremo Sul da Capital.

O objetivo é orientar a população e organizar a retirada e o acolhimento de famílias, caso haja necessidade. Dois abrigos de retaguarda estão preparados. Um fica no bairro Petrópolis e poderá receber moradores das comunidades das ilhas. O outro está localizado na Restinga e será destinado às famílias do Extremo Sul.

— Os prognósticos estão em constante atualização, por isso estamos preparados para todos os cenários possíveis. A prefeitura está com mobilização total e permanente para manter a população informada e segura — afirmou o prefeito da Capital, Sebastião Melo.

A prefeitura ressalta que as projeções ainda podem mudar conforme o comportamento dos rios que formam o Guaíba. Uma atualização das simulações hidrológicas está prevista para a manhã desta quinta-feira (23). Até lá, o município seguirá acompanhando os níveis e as condições das áreas ribeirinhas de Porto Alegre.

Segundo boletim atualizado pela Defesa Civil do RS na noite desta quarta-feira (22), devido à intensidade das chuvas, ocorreu o desmoronamento de um muro e o comprometimento do solo próximo às fundações de duas residências em Porto Alegre.

Eldorado do Sul aciona plano de contingência

A Defesa Civil de Eldorado do Sul acionou, na tarde desta quarta, o plano municipal de contingência diante da elevação do Rio Jacuí e do Guaíba. O município está em situação de atenção e manterá equipes mobilizadas durante 24 horas para acompanhar o avanço da água.

O monitoramento será concentrado nos bairros Irga, Chácara, Cidade Verde, Vila da Paz e Picada. Essas regiões foram priorizadas por estarem mais próximas ao Jacuí, que apresenta elevação mais acentuada.

Quatro bases avançadas foram ativadas para atender os cinco bairros. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Eldorado do Sul, Mário Rocha, as estruturas contam com equipes e recursos para auxiliar moradores que precisem deixar as residências. Apesar da mobilização preventiva, ainda não há alerta oficial de inundação no município.

O que é o plano de contingência

O plano reúne medidas definidas previamente para orientar a atuação dos órgãos públicos diante do risco de inundação. O documento estabelece as áreas que devem ser priorizadas, a distribuição das equipes, os procedimentos para a retirada dos moradores e os locais destinados ao acolhimento das famílias.