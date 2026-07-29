Porto Alegre

Capital em alerta
Notícia

Guaíba atinge cota de atenção, diz Defesa Civil de Porto Alegre

Prefeitura reitera possibilidade de impacto nas regiões das Ilhas, Extremo Sul e Sul

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS