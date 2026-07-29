Guaíba atinge cota de atenção, diz Defesa Civil de Porto Alegre

Cota de atenção foi atingida no Cais Mauá. Bruno Todeschini / Grupo RBS

O Guaíba atingiu a cota de atenção no Cais Mauá, na Capital, no início da noite desta quarta-feira (29). Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, o nível da água alcançou a marca de 2 metros.

Com a previsão de chuva para os próximos dias, a expectativa da prefeitura é de que o Guaíba alcance a cota de alerta (2m50) até sábado (1º).

Logo após o anúncio de cota de atenção, a Defesa Civil estadual emitiu alerta de risco muito alto para inundação na Região das Ilhas. O aviso é válido até as 20h de quinta-feira (30).

A prefeitura da Capital também reitera que o Extremo Sul e o Sul podem sofrer impactos com a cheia do Guaíba. A vigência do alerta é das 18h desta quarta até as 18h de sábado.

Boletim aponta que Guaíba pode superar cota de inundação

O boletim hidrológico emitido nesta quarta pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) em parceria com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) indica que o Guaíba pode superar a cota de inundação até o próximo sábado (1º), no Centro de Porto Alegre.

A projeção mostra possibilidades de alta mais expressiva do Guaíba na comparação com os boletins emitidos na última semana. A piora decorre do alto volume de chuva que foi registrado no interior do Estado, em rios como o Taquari e o Caí, nas últimas 24 horas.

O boletim hidrológico do SGB com o IPH, atualizado diariamente, mostra sempre quatro cenários. O documento desta quarta indica que, mesmo no cenário sem novas chuvas, o Guaíba pode superar em alguns centímetros a marca de inundação no Centro da Capital. No pior cenário, o Guaíba poderia ficar perto da marca de 3m50cm – ou seja, cerca de meio metro acima da cota de inundação.

O documento reforça que os cenários projetados para os próximos dias não têm relação com o que foi visto em maio de 2024 no Rio Grande do Sul.

"Os cenários de previsão indicam níveis alcançando a cota de alerta em Porto Alegre até sexta-feira, e risco de atingimento da cota de inundação. Ressalta-se, entretanto, que um evento extremo, semelhante ao observado em maio de 2024, é considerado improvável nos próximos dias", diz trecho do comunicado.

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O documento também reforça que os cálculos são refeitos diariamente, com base em novos dados hidrológicos e meteorológicos.