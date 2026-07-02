Porto Alegre

Para melhorar trânsito
Notícia

Grêmio e prefeitura apresentam projeto que cria alça de acesso da Arena à freeway; veja mapa

Objetivo é facilitar a saída de quem vai ao estádio, que costuma ter congestionamentos após jogos e eventos

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Maria Regina Eichenberg

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