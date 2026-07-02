Grêmio e prefeitura apresentam projeto que cria alça de acesso da Arena à freeway; veja mapa

Projeto foi apresentado em evento com a presença de Sebastião Melo. Pedro Piegas / PMPA

Um projeto doado pelo Grêmio para a prefeitura de Porto Alegre vai facilitar o trânsito no entorno da Arena. Prevê o prolongamento da Avenida Gilberto Lehnen, criando uma alça de acesso à freeway.

A apresentação aconteceu na Arena na tarde desta quinta-feira (2), com a presença do prefeito Sebastião Melo.

O objetivo do projeto é facilitar a saída de torcedores da Arena e do público que frequenta shows e eventos que acontecem no estádio, quando costuma ter congestionamentos na área.

A estimativa da prefeitura é de que a obra custe R$ 4,5 milhões, com recursos de emendas parlamentares.

Como ficará

A nova alça de acesso será uma extensão da Avenida Gilberto Lehnen, que atualmente dá acesso ao condomínio ao lado da Arena. A via vai ser prolongada por 700 metros, em três pistas em sentido único. Ela vai ter uma faixa com ligação direta para alça de acesso à freeway.

Com isso, os motoristas poderão sair diretamente do estacionamento ou do bairro em direção à zona norte de Porto Alegre e Região Metropolitana, desafogando o trânsito nas vias internas do Humaitá e Vila Farrapos.

Atualmente, há duas opções de saída: ou o motorista pega a Rua Voluntários da Pátria, que costuma trancar em dias de grande movimento, para depois chegar na freeway, no sentido Assis Brasil, ou pega a BR-448 e segue até o bairro Matias Velho, em Canoas, onde faz o retorno para voltar e pegar a freeway.

Próximos passos

Com o projeto apresentado, opróximo passo é abertura da licitação. A expectativa do município é começar a obra após o período eleitoral, já que conta com recursos federais. O prazo de execução é de seis meses.

A obra já foi autorizada pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae). Segundo o secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre, André Flores, o licenciamento com a CCR Viasul, concessionária que administra a freeway, está em fase de finalização.

— A gente já tramitou o licenciamento junto à CCR Viasul, eles pediram algumas complementações. Estamos trabalhando nestas respostas, mas já há sinalização dizendo que ali pode haver essa alça de acesso. Agora é uma questão de um ajuste técnico — explica.

O projeto também precisa passar por avaliações técnicas de órgãos como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) antes do lançamento da licitação.



