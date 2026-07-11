Porto Alegre

Perigo nas ruas
Notícia

Falta de habilitação impulsiona mortes no trânsito no primeiro semestre em Porto Alegre

Quase um terço dos desastres com vítima envolveu pelo menos um condutor sem documentação adequada

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Marcelo Gonzatto

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