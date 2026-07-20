Falha em estação de água deixa bairros da zona sul de Porto Alegre sem abastecimento

Moradores de ao menos 15 bairros de Porto Alegre estão sem água desde a madrugada desta segunda-feira (20). Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o desabastecimento é resultado de uma falha na Estação de Tratamento de Água (ETA) Belém Novo, na Zona Sul.
Ainda segundo a autarquia, a ETA Belém Novo está sem energia elétrica devido a um "defeito interno" da unidade. Equipes já foram mobilizadas para realizar o conserto.
A situação causa falta de água ou baixa pressão nos seguintes bairros:
- Restinga
- Aberta dos Morros
- Lami
- Lomba do Pinheiro
- Pitinga
- Ponta Grossa
- São Caetano
- Lageado
- Chapéu do Sol
- Hípica
- Belém Novo
- Boa Vista do Sul
- Campo Novo
- Extrema
Também há relatos de problemas no abastecimento de parte do bairro Ipanema. Conforme o Dmae, o serviço deve ser normalizado ao longo da segunda-feira em todos os bairros.