Falha em estação de água deixa bairros da zona sul de Porto Alegre sem abastecimento

Desabastecimento afeta regiões da Zona Sul. thithawat / stock.adobe.com

Moradores de ao menos 15 bairros de Porto Alegre estão sem água desde a madrugada desta segunda-feira (20). Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o desabastecimento é resultado de uma falha na Estação de Tratamento de Água (ETA) Belém Novo, na Zona Sul.

Ainda segundo a autarquia, a ETA Belém Novo está sem energia elétrica devido a um "defeito interno" da unidade. Equipes já foram mobilizadas para realizar o conserto.

A situação causa falta de água ou baixa pressão nos seguintes bairros:

Restinga

Aberta dos Morros

Lami

Lomba do Pinheiro

Pitinga

Ponta Grossa

São Caetano

Lageado

Chapéu do Sol

Hípica

Belém Novo

Boa Vista do Sul

Campo Novo

Extrema