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Notícia

Falha em estação de água deixa bairros da zona sul de Porto Alegre sem abastecimento

De acordo com o Dmae, defeito interno causa falta de luz em unidade de tratamento no Belém Novo

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Gustavo Gossen

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