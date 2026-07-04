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"Eu sou dos resistentes": aos 89 anos, crítico recém-aposentado segue indo ao cinema e ignora streaming

Longe das críticas desde março passado, Hélio Nascimento ainda anota todos filmes que assiste, mas só sai de casa para ver o que lhe desperta interesse  

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André Malinoski

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