Porto Alegre

Paixão pelo transporte
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"Eu faço pelos passageiros": conheça o motorista de Porto Alegre que mantém a tradição de decorar o ônibus

Luiz Silva Rocha atua na profissão há 26 anos e têm o hábito de perfumar e enfeitar os veículos

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Pietro Oliveira

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