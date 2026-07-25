"Eu faço pelos passageiros": conheça o motorista de Porto Alegre que mantém a tradição de decorar o ônibus

O dia começa cedo para quem transporta milhares de pessoas. Às 5h, Luiz Silva Rocha, 60 anos, já está na garagem da empresa Trevo, na zona sul de Porto Alegre. Antes mesmo de dar a partida no ônibus e iniciar a primeira viagem, ele inicia um ritual que repete há anos: coloca a capa no banco do motorista, limpa os vidros com álcool, passa a vassoura no corredor e borrifa um aromatizante pelo veículo.

— Pode ver, o cheiro já mudou — diz, orgulhoso.

Esse nível de capricho não é uma obrigação imposta pela empresa. É um hábito que ele adotou por iniciativa própria. Para Luiz, o ônibus é mais do que um veículo de transporte.

Profissional faz o trajeto da Zona Sul até o Centro quatro vezes por dia. Pietro Oliveira / RBSTV

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— É o meu escritório. O passageiro não pode andar no meio da sujeira — afirma.

Além da limpeza, o coletivo conduzido por Luiz tem cortinas e enfeites coloridos feitos por ele mesmo.

Antigamente os ônibus em Porto Alegre eram todos decorados. Mas isso foi desaparecendo com o tempo. Então, eu quis resgatar o passado de Porto Alegre. LUIZ SILVA ROCHA Motorista

Luiz começou como caminhoneiro, foi cobrador e, há 26 anos, atua como motorista de ônibus — profissão celebrada em todo o país neste 25 de julho, Dia do Motorista. A paixão pelo transporte coletivo veio de berço.

— A minha referência foi meu pai. Toda vez que sento ali (ao volante), eu peço: "pai, anda junto comigo" — conta.

Luiz faz questão de higienizar os veículos todos os dias. Pietro Oliveira / RBSTV

Reconhecimento dos passageiros

Ao longo da manhã, Luiz percorre quatro vezes o trajeto entre a zona sul e o centro de Porto Alegre. Entre uma viagem e outra, aproveita os poucos minutos de intervalo para varrer novamente o ônibus.

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A dedicação chama a atenção de quem embarca diariamente. Há dez anos, o porteiro Flávio Gaieski sai de Guaíba para trabalhar na Capital e é conduzido por Luiz.

— Ele é gente boa, educado. A gente vai batendo papo durante a viagem — conta.

O reconhecimento emociona o motorista: