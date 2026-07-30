Empresa de shows e eventos apresenta melhor oferta para administrar Usina do Gasômetro

Empresa selecionada será responsável pela administração da Usina do Gasômetro em gestão compartilhada com o município. Cesar Lopes / PMPA/ Divulgação

Duas empresas manifestaram interesse em administrar a Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. A melhor oferta foi anunciada nesta quarta-feira (29) pela prefeitura. A empresa Impacto Vento Norte Produções Técnicas Ltda. propôs receber 3,9% a menos sobre o valor máximo previsto no edital – a ser pago pela prefeitura.

A oferta foi de R$ 1.447.500,00 por trimestre, o que corresponde a uma economia de R$ 236 mil por ano ou de R$ 4,7 milhões ao longo dos 20 anos de concessão, segundo a prefeitura.

A outra empresa interessada foi a RAC Engenharia S/A, responsável pela reforma da Usina do Gasômetro. A homologação do resultado dependerá da conclusão da fase de habilitação, na qual serão analisados os documentos exigidos no edital. Somente após essa etapa será declarado o vencedor da licitação para a concessão da Usina do Gasômetro.

— Estimo em 90 dias para a gente assinar o contrato e começar a valer tudo, prazo que pode até ser menor se não houver recurso e não houver problemas — projeta o secretário municipal de Parcerias, Artur Lorentz.

Parceria público-privada

O edital de parceria público-privada foi lançado em junho. A licitação tem como objetivo selecionar empresa ou consórcio que ficará responsável pela administração da Usina do Gasômetro em gestão compartilhada com o município. Segundo a prefeitura, o novo modelo preservará o caráter cultural do prédio, que contará com cinema, teatro, salas de exposição e dança, restaurante, cafeteria, entre outras atrações.

Permanecerão gratuitos o acesso ao complexo e às áreas comuns, como banheiros e terraços. A agenda de eventos reservará mais de cem datas por ano para utilização pelo município.

Conforme o secretário Artur Lorentz, a empresa vencedora da licitação terá 60 dias, a partir da assinatura do contrato, para iniciar a gestão do prédio. Em dois anos, ela terá que implementar todas as condições previstas no edital. O documento estabelece investimentos de R$ 12,9 milhões para a implantação do centro cultural e mais R$ 7,8 milhões em despesas anuais para a operação e manutenção da usina.