Porto Alegre

Parceria público-privada
Notícia

Empresa de shows e eventos apresenta melhor oferta para administrar Usina do Gasômetro

Licitação lançada pela prefeitura busca selecionar interessados em administrar o espaço, em gestão compartilhada com o município

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Paulo Rocha

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