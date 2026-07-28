Porto Alegre

Balanço
Notícia

Em cinco horas, média de chuva nas estações de Porto Alegre chega a 15% do volume esperado para julho

Apesar da precipitação concentrada em um curto espaço de tempo, a água escoava rapidamente durante a noite

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Airton Lemos

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