Em cinco horas, média de chuva nas estações de Porto Alegre chega a 15% do volume esperado para julho

Segundo o Inmet, a média histórica de chuva em julho em Porto Alegre é de 163,5 milímetros. Duda Fortes / Agencia RBS

Em apenas cinco horas, a média de chuva registrada nas estações de Porto Alegre chegou ao equivalente a 15% do volume esperado para todo o mês de julho. Entre as 15h e as 20h desta segunda-feira (27), os nove pontos de monitoramento da Defesa Civil municipal tiveram média de 25,1 milímetros.

A média histórica de chuva em julho em Porto Alegre é de 163,5 milímetros, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O cálculo considera os registros feitos entre 1991 e 2020.

A média de 25,1 milímetros foi calculada a partir dos volumes registrados nas nove estações apresentadas pela Defesa Civil. Os acumulados variaram de 16,7 a 36 milímetros, conforme a região da cidade.

O maior volume foi medido em Nova Brasília, na Zona Norte, bairro Sarandi com 36 milímetros. Na Assis Brasil, foram registrados 34,8 milímetros. A Vila Farrapos acumulou 28,8 milímetros, enquanto o Passo das Pedras chegou a 24,9 e a Ilha da Pintada, a 24,2 milímetros.

A Rua da Represa registrou 22,9 milímetros; a Lomba do Sabão, 19,4; o Guarujá, 18,3; e o Lami, 16,7 milímetros.

Água escoa

Apesar do volume concentrado em poucas horas, a água escoava rapidamente durante a noite, conforme registrou a reportagem. Segundo avaliação da Defesa Civil de Porto Alegre, os poucos pontos de alagamento provocados pela chuva já estavam normalizados.

Acúmulo e lama no Sarandi

Na Vila Nova Brasília, no bairro Sarandi, ainda havia pontos de acúmulo e trechos com lama na Rua Aderbal Rocha de Fraga, principalmente em frente ao Dique do Sarandi e ao campo da comunidade.

A situação observada durante a noite não era de alagamento; a água baixava rapidamente na comparação com o período das pancadas mais intensas.

A rua fica junto à área de reconstrução do Dique do Sarandi. Os trechos 1 e 2 já foram concluídos, totalizando 1,4 quilômetro de estrutura reforçada, com altura média de 5,8 metros.

O trecho 3 segue da Nova Brasília até a Avenida Assis Brasil e tem cerca de dois quilômetros ainda sem reforço. A prefeitura trabalha no reassentamento das famílias que vivem sobre ou próximas à estrutura para permitir o avanço das intervenções.

Previsão de mais chuva