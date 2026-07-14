"É um pequeno viaduto dentro de um edifício": por que a plataforma da rodoviária de Porto Alegre parece desafiar a gravidade

Um ônibus enorme, colorido, passando por cima de lojas e restaurantes, como se estivesse flutuando. É basicamente esse o efeito da plataforma elevada da Rodoviária de Porto Alegre. A estação foi inaugurada em 1970, com um projeto considerado ousado para a época: os ônibus circulam em um nível elevado, construído bem em cima da área comercial do terminal.

O projeto foi desenvolvido por técnicos do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e assinado pelo arquiteto Elyseu Victor Mascarello. O diretor de Transportes Rodoviários do Daer, Fabiano de Oliveira Pereira, explica que a divisão foi pensada estrategicamente.

— Essa solução permitiu a separação física entre a circulação de ônibus e de pedestres, otimizando o aproveitamento do espaço disponível e contribuindo para a organização operacional da estação — afirma Pereira.

Ineditismo que elimina problema concreto

Do ponto de vista técnico, a explicação é ainda mais curiosa. Felipe Brasil Viegas, coordenador do curso de Engenharia Civil da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), explica que, numa via tradicional, a plataforma provavelmente sequer chamaria a atenção, mas ali tem o fator do ineditismo.

— Ela é, na verdade, um viaduto, um pequeno viaduto dentro de um edifício. Então, do ponto de vista da solução estrutural, os conceitos que estão colocados ali são os conceitos de um viaduto — avalia Viegas.

Só que o projeto não resolve apenas a questão estética, ele também elimina um problema prático bem concreto: escadas. Ao elevar a via dos ônibus, os projetistas evitaram que os pedestres precisassem subir ou descer lances de escada para circular entre as áreas da rodoviária.

— Além das dificuldades naturais de quem precisa de recursos de acessibilidade, a rodoviária é um lugar onde as pessoas naturalmente circulam com volumes, com bagagens. Quem já subiu uma escada com uma mala na mão, que dirá com várias, sabe o quanto é difícil. Então, isso torna o edifício amigável para as pessoas — completa Viegas.

A arquiteta e urbanista Nívea Oppermann, professora da Unisinos e mestre em Sistemas de Transporte, situa o projeto dentro do movimento modernista.

— Foi um período que durou bastante tempo, tinha essa característica da racionalidade, da funcionalidade, e o projeto da rodoviária se enquadra bem dentro dessa visão arquitetônica. O uso do concreto, o uso de formas, na época, bem modernas, toda a parte da estrutura é um pouco rígida — explica Nívea.