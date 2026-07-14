Porto Alegre

Truque arquitetônico
Notícia

"É um pequeno viaduto dentro de um edifício": por que a plataforma da rodoviária de Porto Alegre parece desafiar a gravidade

Estrutura foi projetada para tornar mais eficiente a operação do terminal e até hoje desperta curiosidade pela circulação de ônibus sobre área de pedestres

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Kizzy Abreu

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