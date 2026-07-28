Diretor do Dmae diz que alagamentos em Porto Alegre serão resolvidos até 2031: "Foi satisfatória a resposta do sistema"

O diretor-presidente do Dmae, Vicente Perrone, afirmou nesta terça-feira (28), em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, que os alagamentos registrados um dia antes em Porto Alegre foram consequência de um volume extraordinário de chuva e que as casas de bombas funcionaram normalmente durante o temporal.

De acordo com Perrone, os alagamentos ocorreram porque o sistema de drenagem da Capital é antigo e não dá conta de escoar volumes tão expressivos de chuva concentrados em poucos minutos.

— Ontem nós tivemos um volume extraordinário. Foi praticamente uma chuva de verão em pleno inverno. Em algumas estações (da cidade) choveu 18 milímetros em 10 minutos — afirma Perrone.

De acordo com o representante da prefeitura de Porto Alegre, como os equipamentos de bombeamento funcionaram normalmente, a avaliação da prefeitura é de que o sistema de drenagem operou de forma satisfatória durante a chuva desta segunda-feira (27).

— A gente internamente fez uma avaliação ontem e achamos que foi satisfatória a resposta do sistema, mas a drenagem precisa de altíssimos volumes de investimento, e Porto Alegre passou décadas sem isso. Temos hoje mais de R$ 2 bilhões de reais em (projetos de) macrodrenagem, microdrenagem e novas casas de bomba. Licitações que começam, inclusive, agora na virada do mês de agosto e vão até abril do ano que vem, licitando mais de R$ 2 bilhões — acrescenta.

Segundo o diretor-presidente do Dmae, os alagamentos registrados em dias de chuva muito forte serão solucionados em um prazo de três a quatro anos, contados a partir do primeiro semestre de 2027. Assim, a previsão da prefeitura é de que, até 2031, os alagamentos sejam resolvidos por meio de grandes obras de drenagem e da construção de novas casas de bombas.

— A gente tem que encarar o projeto como algo de médio prazo. São três a quatro anos de obras, com certeza absoluta. Mas trabalho incansavelmente todos os dias para a gente tirar esse projeto do papel. Não tem nenhum projeto parado. Serão três a quatro anos a partir do primeiro semestre do ano que vem. Em 2031, a gente tem que estar com todas essas casas de bomba operando — projeta Perrone.