Porto Alegre

Drenagem urbana
Notícia

Diretor do Dmae diz que alagamentos em Porto Alegre serão resolvidos até 2031: "Foi satisfatória a resposta do sistema"

Vicente Perrone afirmou que o acúmulo de água ocorre porque o sistema de drenagem da Capital é antigo e não consegue escoar grandes volumes de chuva em poucos minutos

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Gabriel Jacobsen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS