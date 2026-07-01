Com previsão de chuva forte, Defesa Civil emite alerta de possível elevação do nível do Guaíba em Porto Alegre

Guaíba ultrapassou a cota de inundação no Caís Mauá em junho do ano passado. Jefferson Botega / Agencia RBS

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu nesta quarta-feira (1º) um aviso para possível elevação do nível do Guaíba. O alerta hidrológico é válido até domingo (5) e tem caráter preventivo.

Segundo o comunicado, não há indicação de que aconteça uma inundação. No entanto, "devido às chuvas registradas nas bacias hidrográficas que contribuem para o lago", será realizado um monitoramento.

A medida foi tomada após uma reunião extraordinária da Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) e órgãos municipais e estaduais. A reunião levou em consideração a previsão de chuvas para o norte e noroeste do RS.

De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), apesar da redução da chuva em Porto Alegre, o nível do Guaíba deve apresentar elevação nos próximos dias.

"Porque a água das chuvas já registradas, somada às precipitações ainda previstas nas cabeceiras dos rios Jacuí e Taquari-Antas, continuará chegando ao sistema do lago", diz trecho do aviso.

O alerta é principalmente para as regiões ribeirinhas da Capital, o bairro Arquipélago, a Zona Sul e o Extremo-Sul, que podem ser os primeiros a sentir os reflexos da elevação dos níveis.