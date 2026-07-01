Porto Alegre

Até domingo
Notícia

Com previsão de chuva forte, Defesa Civil emite alerta de possível elevação do nível do Guaíba em Porto Alegre

Monitoramento será realizado devido à possibilidade de temporal nas bacias dos rios Jacuí e Taquari-Antas, que influenciam o Guaíba

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Júlia Ozorio

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