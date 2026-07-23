Porto Alegre

Após chuva intensa
Notícia

Defesa Civil emite alerta para risco alto de inundação na Região das Ilhas, em Porto Alegre

Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, já tinha trechos com água na altura dos tornozelos

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Rochane Carvalho

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