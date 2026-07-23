Defesa Civil emite alerta para risco alto de inundação na Região das Ilhas, em Porto Alegre

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu nesta quinta-feira (23) um alerta de risco alto para inundação na Região das Ilhas, em Porto Alegre. O aviso é válido até a tarde desta sexta-feira (24).

Segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS), a projeção é de que o Guaíba chegue aos 2m70cm no Cais Mauá, no sábado (25) — a cota de alerta é de 2m60cm.

Durante a tarde desta quinta, a Ilha da Pintada era a única do Arquipélago com pontos de alagamentos. A Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, mais próxima do Guaíba, já tinha trechos com água na altura dos tornozelos. Nas demais ilhas a situação era considerada normalizada.

Conforme a Defesa Civil de Porto Alegre, o momento é de monitoramento e de contato com a população. Duas bases para observação foram montadas na Praça Colônia de Pescadores Z-5 na Ilha da Pintada e na Escola Alvarenga Peixoto na Ilha Grande dos Marinheiros. Uma terceira base ainda será instalada na Ilha das Flores.

De acordo com a prefeitura de Porto Alegre, as cotas de atenção variam de acordo com o ponto de medição:

Cais Mauá : cota de atenção é de 2m50cm e a de inundação, de três metros.

: cota de atenção é de 2m50cm e a de inundação, de três metros. Ilha da Pintada: cota de atenção é de dois metros e a de inundação, de 2m20cm