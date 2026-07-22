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Mesma distância, o triplo do preço: veja como chuva e horário impactam valor das corridas por aplicativo em Porto Alegre 

Reportagem simulou corridas em diferentes horários e locais para verificar como tempo e demanda influenciam os preços

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Caroline Souza

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