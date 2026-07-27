Porto Alegre

Nível da água
Notícia

Cenários apontam que Guaíba deve ficar na cota de atenção, mas inundação não é descartada

Projeções levam em conta modelos meteorológicos diferentes e, por isso, divergem nos resultados

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Isadora Garcia

Enviar emailVer perfil

Gabriel Jacobsen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS