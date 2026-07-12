Campanha da comunidade judaica, Iom Mitzvah arrecada seis toneladas de doações em Porto Alegre

Cerca de 150 pessoas participaram da ação. FIRS / Divulgação

A comunidade judaica gaúcha recolheu ao menos seis toneladas de doações durante o Iom Mitzvah, tradicional campanha de arrecadação de agasalhos em parceria com a prefeitura de Porto Alegre.

Em sua 14ª edição, o movimento mobilizou cerca de 150 voluntários, que angariaram roupas, cobertores, calçados e alimentos. Todas as doações serão encaminhadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Este ano, a campanha não se limitou a percorrer os principais bairros da cidade em apenas um dia, mas estabeleceu diversos pontos de coleta. Ainda assim, cinco caminhões circularam por Porto Alegre durante todo o domingo (12), passando pelos pontos de coleta e também pedindo doações em casas e edifícios.

O Iom Mitzvah é promovido pela Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS), em conjunto com outras instituições judaicas estaduais. Este ano, a campanha contou com a participação de influenciadores, que ressaltaram nas redes sociais a importância das doações, salientando que roupa não é descarte.

— O Iom Mitzvah demonstra a força da comunidade quando pessoas se unem para fazer o bem. É uma mobilização que leva solidariedade, cuidado e esperança a quem mais precisa — diz o vice-presidente da FIRS, Fernando Salama.

Cinco caminhões circularam por Porto Alegre durante o domingo. FIRS / Divulgação

A triagem do material arrecadado foi feita no Lar Israelita. Ao final dos trabalhos, os voluntários participaram de um mifkad, cerimônia judaica de união, na qual estava presente a primeira-dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldino.

— O Iom Mitzvah é uma parceria muito importante para a Campanha do Agasalho de Porto Alegre. A comunidade judaica mobiliza uma grande rede de solidariedade, sempre com a preocupação de oferecer peças em boas condições, respeitando a dignidade e a autoestima de quem vai recebê-las. Somos muito gratos por essa contribuição — comenta a primeira-dama.