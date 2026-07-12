Porto Alegre

Solidariedade
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Campanha da comunidade judaica, Iom Mitzvah arrecada seis toneladas de doações em Porto Alegre

Voluntários angariaram roupas, cobertores, calçados e alimentos

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Fábio Schaffner

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