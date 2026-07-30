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Bar tradicional do bairro Santana, em Porto Alegre, vai fechar as portas após quase duas décadas 

Proprietário atribui decisão a mudanças nos hábitos e aos impactos da pandemia e da enchente de 2024

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Bruna Oliveira

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