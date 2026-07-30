Bar tradicional do bairro Santana, em Porto Alegre, vai fechar as portas após quase duas décadas 

Negócio opera desde 2009 em esquina no bairro Santana. Bruno Todeschini / Grupo RBS

O último chope de um dos bares mais tradicionais do bairro Santana, em Porto Alegre, tem data para sair da torneira. O Imperial, que desde 2009 ocupa a esquina entre a Rua Santana e a Avenida Jerônimo de Ornelas, vai fechar.

A despedida está marcada para sábado (1°). Até lá, promoções e os últimos brindes marcam a programação de encerramento do boteco de bairro.

O proprietário do negócio, Charles Buffet, que também é dono do Pampa Burger, diz que a decisão de encerrar as atividades combina vários fatores, entre eles os hábitos dos consumidores, hoje menos adeptos às rodadas regadas a álcool.

— Tivemos anos muito legais desde 2009, mas nos últimos tempos não estava tendo o retorno esperado e foi uma decisão nossa. O consumo de bebida tem caído nos últimos anos, os mais jovens têm cuidado mais da saúde. Não acho que os bares vão acabar, mas as coisas mudaram — avalia o empresário.

Outros baques recentes somaram na conta, como a pandemia, que pôs fim à operação de buffet no horário do almoço, e a enchente de maio de 2024.

— Até a pandemia estávamos superbem, mas foi quando acabou o almoço. Depois, teve a enchente, e a população inteira sentiu todos esses acontecimentos. Foram várias pequenas perdas — recorda Buffet.

"Open chope", feijoada e festas de firma

Os clientes fiéis já sentem a partida. Além do requisitado "open chope", o Imperial era conhecido pelas porções generosas de petiscos e pela feijoada aos sábados. Escolhido a dedo para confraternizações de empresas e festas de aniversário, o bar vendia como marca a ideia de ser democrático.

Requisitado especialmente para happy hours nos fins de tarde e durante os fins de semana, tinha espaço para cerca de 200 pessoas.

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Para o empresário, a reação ao fechamento tem sido surpreendente:

A gente vê os relatos das pessoas nas redes sociais dizendo que vão sentir falta e ficamos de coração apertado. Sabíamos que éramos queridos, mas não tanto. Mas encerrar é um processo que faz parte. CHARLES BUFFET Proprietário do Imperial