Porto Alegre

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Notícia

Bairro de Porto Alegre terá comportas ligadas ao Arroio Dilúvio para evitar que água retorne de bueiros durante cheias 

Dois pontos da Avenida Ipiranga receberão as estruturas até o final de agosto

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Ian Tâmbara

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