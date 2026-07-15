Bairro de Porto Alegre terá comportas ligadas ao Arroio Dilúvio para evitar que água retorne de bueiros durante cheias 

Primeiro trecho a receber as intervenções fica próximo do cruzamento com a Avenida Érico Veríssimo. Ian Tâmbara / Agencia RBS

O bairro Azenha, em Porto Alegre, terá comportas em sua rede de drenagem urbana para evitar alagamentos e o retorno da água dos bueiros em épocas de cheia. Dois pontos da Avenida Ipiranga receberão as estruturas ligadas diretamente ao Arroio Dilúvio até o final de agosto.

O primeiro trecho a receber as intervenções fica próximo do cruzamento com a Avenida Érico Veríssimo, onde passa uma galeria pluvial com 600 milímetros de diâmetro. Depois, será a vez da esquina com a Avenida João Pessoa, junto ao Hospital Ernesto Dornelles.

O serviço é de responsabilidade do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), que aponta que o objetivo principal visa impedir o retorno da água do Dilúvio pelas tubulações durante episódios de cheia.

Serviço é de responsabilidade do Dmae. Imagem gerada por IA / Reprodução

O sistema funciona por meio da instalação de uma comporta na tubulação que liga a rede de drenagem ao Arroio Dilúvio. Em condições normais, a estrutura permanece aberta, permitindo que a água da chuva escoe naturalmente para o arroio.

No entanto, quando o nível do arroio sobe durante uma cheia ou chuva de grande volume, a comporta é fechada para impedir que a água retorne pelas galerias pluviais e provoque alagamentos nas áreas mais baixas.

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Como o fechamento da comporta interrompe o escoamento natural da água da chuva, o Dmae prevê a construção dos chamados "poços de visita". Essas estruturas servirão como pontos de acesso para a instalação de bombas móveis, que serão acionadas sempre que necessário para retirar a água acumulada na rede e lançá-la diretamente no Arroio Dilúvio.

Sistema definitivo

Estruturas servirão como pontos de acesso para a instalação de bombas móveis. Ian Tâmbara / Agencia RBS

A ideia de utilizar bombas móveis é considerada uma solução provisória até que um sistema de bombeamento fixo seja montado. Atualmente projetos para a conexão definitiva dessas redes às Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) 12, 13, 14, 15 e 16 estão em fase de elaboração de projeto.