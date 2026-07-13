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Avenida de Porto Alegre terá novo centro de lojas junto a posto de gasolina; veja como está o ponto onde serão as obras

Empreendimento na área central da cidade terá pelo menos três operações comerciais

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Bruna Oliveira

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