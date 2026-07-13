Avenida de Porto Alegre terá novo centro de lojas junto a posto de gasolina; veja como está o ponto onde serão as obras

Em transformação nos últimos meses com a chegada de novos empreendimentos na região, a Avenida João Pessoa, na área central de Porto Alegre, prepara-se para abrigar um novo centro comercial. O conjunto de lojas será erguido próximo à esquina com a Avenida Venâncio Aires, ocupando o espaço de construções antigas.

Um painel metálico isolando a área indica as mudanças. O terreno inclui três casas geminadas e o ponto onde antes ficava uma tabacaria.

A expectativa é de que as obras no local se iniciem nos próximos meses, com previsão de conclusão ainda no segundo semestre deste ano.

A empreitada é da Rede Vip24horas, marca gaúcha de postos de gasolina que no fim do ano passado já havia adquirido o posto existente no local, da bandeira Ipiranga.

A rede ainda não revela quais marcas assumirão os pontos comerciais na avenida, mas adianta que serão duas operações de serviços e uma do ramo da alimentação.

Com a visão de negócio de oferecer “mais que um espaço para abastecer”, as operações da Rede Vip24horas costumam incluir em suas áreas cafeterias, restaurantes e até lavanderias. Na João Pessoa não será diferente.

Atrair gente e revitalizar espaços

André Gevaer, sócio-diretor da rede, diz que a empresa busca se instalar em endereços com alto potencial comercial. A estratégia, diz, além de atrair um público que vai além dos motoristas, acaba revitalizando regiões que antes estavam esquecidas.

— Procuramos sempre transformar o posto de gasolina em centros de comércio, com outras operações agregadas. Chamamos de “strip center”, pequenos “malls”, que fazem com que o cliente não vá só para poder comprar gasolina, mas também para poder usufruir de uma alimentação, uma hamburgueria, uma farmácia, uma lavanderia, enfim. São investimentos que acabam fazendo com que a região se desenvolva de uma forma diferente — diz Gevaer.

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Outras pontos estratégicos

Além do posto na João Pessoa com a Venâncio, outros dois estabelecimentos foram adquiridos recentemente pela rede: um na José de Alencar com a Silveiro, e outro na Bento Gonçalves, em frente ao Carrefour. Em todos os eles o plano é ampliar com operações comerciais.