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Avança obra em taludes do Arroio Dilúvio, mas recuperação total ainda não tem previsão de término

Após conclusão de etapa atual do trabalho, município deverá investir R$ 29 milhões para melhorar outros pontos

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Marcelo Gonzatto

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