Porto Alegre

Saúde
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Atraso em repasses a clínicas põe em risco continuidade do atendimento de crianças com autismo em Porto Alegre

Estabelecimentos contratados pela prefeitura alegam estar há três meses sem receber os pagamentos

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Paulo Rocha

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