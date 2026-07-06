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Área para ferros-velho e patrulhamento por drone: o que prevê o relatório aprovado pela CPI do Furto de Fios de Porto Alegre

Documento aponta crescimento de 820% nas ocorrências entre 2021 e 2025 na Capital. Maior parte das recomendações é direcionada para os próprios vereadores

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Gabriela Plentz

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