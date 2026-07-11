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Aeroporto de Porto Alegre tem recorde de negócios ativos; duas novas operações abrem nos próximos dias

Salgado Filho conta atualmente com 92 estabelecimentos comerciais em funcionamento. Outras quatro estão engatilhadas para os próximos meses

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Mathias Boni

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