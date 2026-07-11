Aeroporto de Porto Alegre tem recorde de negócios ativos; duas novas operações abrem nos próximos dias

Desde a reabertura do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, após a enchente de 2024, a Fraport, administradora do terminal, acelerou seu plano de expansão comercial para a estrutura. Como resultado, somando lojas, restaurantes e serviços em geral, o Salgado Filho conta hoje com 92 operações comerciais, um recorde na história do aeroporto.

Até a tragédia ambiental de dois anos atrás, eram 80 operações comerciais ativas. O número, hoje em 92, deve chegar a 96 até setembro, com quatro novos negócios já engatilhados para o local.

Duas operações inauguram nos próximos dias. A primeira será um quiosque da Casa de Pão do Queijo, situado na praça de alimentação do terceiro piso. Com inauguração na terça-feira (14), esta será a quarta unidade da marca no aeroporto.

A outra operação é uma loja da Bauducco, que inaugura na sexta-feira (17). Localizada no segundo piso, a operação terá espaço próprio para os clientes, venderá os produtos da marca e também terá uma cafeteria, com oferta de doces e salgados.

A Fraport compreende o Salgado Filho como um polo estratégico de negócios. Com um fluxo constante de pessoas e conexão direta com outros mercados, o aeroporto tem vocação para maior desenvolvimento comercial.

— Esse é um movimento muito importante que já vínhamos fazendo no aeroporto de Porto Alegre, que vinha desde antes da enchente, e que vai além das lojas no aeroporto em si. Entendemos o aeroporto como um verdadeiro celeiro de negócios, que tem que ter operações adaptadas ao contexto, que propiciem um consumo rápido, na maioria das vezes, e que atendam as necessidades dos nossos consumidores, que em sua grande maioria são os passageiros — destaca o diretor comercial da Fraport Brasil, Rodrigo Vieira de Sousa.

Fraport compreende o aeroporto como "celeiro de negócios". Bruno Todeschini / Agencia RBS

Várias das lojas atualmente funcionando no aeroporto foram inauguradas nos últimos meses. Uma unidade da Bagaggio, de malas e outros itens para viagens, abriu em maio. Já a marca Boutique do Sul, especializada na venda de souvenirs ligados à cultura gaúcha, mantém atualmente três operações no local, sendo a mais recente inaugurada em setembro de 2025.

— A gente ficou apreensivo quando veio a enchente, mas o aeroporto se recuperou bem. O público parece cada vez maior, e muita gente gosta de levar um souvenir de lembrança — afirma Denise Linera, gerente de uma das unidades da marca.

Na loja, estava o turista chileno Carlos Mena, 52 anos. Em viagem a trabalho pelo Rio Grande do Sul, Carlos aproveitou as últimas horas em solo gaúcho para comprar "regalos" para seus familiares.

— É um costume que eu tenho, sempre que viajo busco levar algo como recordação, para minha casa e também para os parentes. Quando não consigo comprar na cidade, as lojas do aeroporto ainda dão essa oportunidade — ressalta Mena, que comprou 10 chaveiros na ocasião.

Nem só de negócios relacionados diretamente a viagens, como lojas de souvenirs e bagagens, vive o lado comercial do aeroporto. Em março deste ano, por exemplo, foi inaugurado no local um fliperama, chamado Black Sheep. Já a conhecida marca de chocolates Kopenhagen abriu duas unidades no Salgado Filho desde a reabertura, uma em dezembro de 2025 e outra em fevereiro de 2026.

— Como estamos aqui bem em frente ao desembarque, cada voo que chega traz novas possibilidades de clientes — afirma a vendedora Cristiele dos Santos.

O quiosque da Kopenhagen foi inaugurado em fevereiro deste ano. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Fatores de atração

A constante movimentação de um grande número de pessoas é justamente um dos principais fatores de atração do aeroporto para os lojistas. Ao longo de 2025, 7,5 milhões de pessoas passaram pelo terminal.

Desde o fim de 2025, o Salgado Filho já retomou o ritmo de voos pré-enchente, e sua malha aérea segue em crescimento. Para os três meses de inverno deste ano, entre junho e agosto, a concessionária projeta que pelo menos dois milhões de passageiros circulem pelo local.

— Fazemos pesquisas constantemente para entendermos o perfil de nossos consumidores. Em sua maioria, são passageiros de lazer, com uma parcela menor de viajantes business. É um perfil qualificado, financeiramente ativo e com boas condições. Em relação à idade, temos uma média ali entre 35 e 45 anos, e na divisão de gênero é bem parelho, com uma pequena maioria de mulheres, mas em comum há muito essa questão de demandar agilidade no atendimento, seja para refeição, para compra de produtos ou contratação de serviços — reforça Rodrigo Vieira de Sousa.

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O setor do varejo enxerga com bons olhos a expansão comercial do aeroporto da Capital. Além do fluxo constante de passageiros, o presidente do Sindilojas-Porto Alegre, Arcione Piva, destaca como pontos de interesse a visibilidade para as marcas e o perfil variado dos frequentadores no local.

— Para as empresas, estar presente no terminal pode representar um diferencial competitivo, tanto pelo potencial de vendas quanto pela visibilidade. O crescimento do número de lojas também contribui para qualificar a experiência dos passageiros e reforça a confiança dos empresários no potencial desse importante polo comercial — aponta Piva.

Divisão dos negócios

As 92 operações comerciais ativas atualmente no aeroporto de Porto Alegre se dividem em cinco categorias principais:

Alimentação & Bebidas

Varejo

Serviços de Mobilidade

Salas VIP

Propaganda

O segmento que lidera os negócios é o de Alimentação & Bebidas, com 44 operações. Na sequência, vêm Varejo (30), Mobilidade (12), Salas VIP (4) e Propaganda (2).

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Segundo a Fraport Brasil, há duas formas principais para lojistas interessados se instalarem no aeroporto de Porto Alegre. Além de uma eventual busca ativa que os administradores fazem, há também espaço para contato direto dos próprios comerciantes, com endereço destacado no site da concessionária.