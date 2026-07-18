Acidentes entre ônibus e carros causam bloqueios no trânsito da zona leste de Porto Alegre

Dois acidentes semelhantes causaram bloqueios de trânsito na zona leste de Porto Alegre na manhã deste sábado (18). Ambas as ocorrências envolveram colisões entre ônibus e carros, mas ninguém ficou ferido.

Colisão atingiu lateral e frente do carro. Guilherme Milman / Agência RBS

O primeiro caso aconteceu na Avenida Bento Gonçalves, na altura do campus da Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), por volta das 5h30min. Um Ford Focus que trafegava no sentido Porto Alegre-Viamão atravessou o corredor de ônibus para fazer o retorno e foi atingido na lateral por um coletivo da empresa Via Leste. O carro ficou destruído e o ônibus teve danos na frente. O acidente chegou a bloquear totalmente o corredor de ônibus.

Cerca de uma hora depois, outro ônibus da mesma empresa colidiu com um Renault Clio na Avenida Antônio de Carvalho, na esquina com a Rua Uirapuru. O carro ficou espremido entre o coletivo e a mureta do canteiro central.

Segundo acidente ocorreu dois quilômetros do primeiro. Guilherme Milman / Agência RBS