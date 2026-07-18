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Acidentes entre ônibus e carros causam bloqueios no trânsito da zona leste de Porto Alegre

Colisões ocorreram nas avenidas Bento Gonçalves e Antônio de Carvalho na manhã deste sábado. Ninguém ficou ferido

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Guilherme Milman

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