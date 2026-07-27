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"A viagem já começa ali": conheça as salas VIP do aeroporto de Porto Alegre

Atualmente, Salgado Filho conta com quatro lounges do tipo, o mais recente inaugurado em junho

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Mathias Boni

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