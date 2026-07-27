"A viagem já começa ali": conheça as salas VIP do aeroporto de Porto Alegre

Descanso, trabalho, alimentação, recreação infantil, uso de banheiro, de internet em alta velocidade e até de duchas. São muitas as razões que fazem passageiros buscar acesso a salas VIP em aeroportos, mas um aspecto específico sobressai e conecta todas essas demandas: conforto.

É principalmente a busca por um lugar mais confortável para relaxar, se alimentar ou passar o tempo antes de pegar um voo que atrai passageiros para estes espaços. No Aeroporto Internacional Salgado Filho, há atualmente quatro destes lounges — duas salas ficam no embarque doméstico, e outras duas junto ao embarque internacional.

— Em primeiro lugar, quem não gosta de ser tratado como VIP, né? Então, além de todo o conforto, essas salas trazem excelentes serviços para os passageiros, elevando suas experiências de viagem — destaca Alexandre Binder, gerente comercial da Fraport Brasil, que administra o aeroporto de Porto Alegre.

As salas VIP oferecem serviços como:

Bufê de salgados, doces, sanduíches, e alguns pratos à la carte

Bebidas que vão da água e do cafezinho aos drinks e vinhos

Poltronas e áreas de descanso

Mesas e salas que podem ser usadas para trabalhar

Banheiros privativos, chuveiros

Lockers para bagagens

Espaço kids

Os lounges têm tempo máximo de permanência, com opções que vão de três a seis horas. Já os acessos podem ocorrer de diferentes formas: por benefícios de cartões de crédito (o uso mais recorrente), planos específicos de uso de salas VIP, graduação da passagem aérea ou por compra de "day passes": nas salas do aeroporto de Porto Alegre, os preços variam entre R$ 220 e R$ 375 (veja quadro completo abaixo).

— Por causa do cartão, sempre que viajamos, buscamos o uso das salas VIP, seja no aeroporto que for. Deixa a experiência de viajar muito mais agradável, ainda mais quando é uma espera mais longa para pegar o voo — afirma o gaúcho Alexandre Macedônia, que estava com a esposa, Lígia, aguardando voo para São Paulo.

Alexandre e Lígia aproveitam salas VIP como benefício vinculado a cartões de crédito. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As empresas Ambaar e W Premium, especializadas neste tipo de serviço em todo o Brasil, administram as salas VIP do Salgado Filho. Elas são responsáveis pela gestão de duas salas cada, tendo ambas um espaço no embarque doméstico e outro no internacional.

— A gente procura sempre ter o foco no cliente e na experiência que a gente está levando pra ele. Também sempre buscamos fortalecer o vínculo emocional com o usuário, trazendo ativações em datas comemorativas, eventos culturais, para que ele sinta que a viagem dele já começa ali na sala VIP — ressalta a gerente de marketing e comunicação do Grupo Ambaar, Aline Castanheira.

Para o gerente comercial da Fraport Brasil, salas VIP são, cada vez mais, exigência básica de muitos passageiros. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As salas VIP do Salgado Filho funcionam diariamente. Até o momento, somente os espaços no embarque doméstico operam durante 24 horas, mas com o reforço da malha aérea internacional do aeroporto da Capital durante a temporada de inverno, logo as salas do embarque internacional também devem seguir o mesmo modelo.

— A exclusividade proporcionada pelas salas VIP deixou de ser um diferencial nos aeroportos, e hoje é um requisito básico cada vez mais exigido pelos passageiros — reforça Alexandre Binder.

Sala VIP da sala VIP

A mais recente sala VIP que abriu as portas no aeroporto de Porto Alegre foi o espaço da W Premium no embarque internacional. A sala foi inaugurada há pouco mais de um mês, em 16 de junho.

O espaço tem 270 metros quadrados e capacidade para até 88 pessoas. O lounge tem um bufê que atende lanches e refeições, bar com drinks, poltronas, mesas e um banheiro que conta também com duchas — serviço pago separadamente.

— A acomodação é bem boa, o serviço é muito bom, a comida tá legal também. Acho que estava precisando de mais uma sala nova aqui no embarque internacional — observa a passageira Greice Rampon, moradora de São Leopoldo.

Um diferencial deste novo lounge é que o espaço abriga uma "sala VIP dentro da sala VIP". Chamado Under Club, o ambiente, que comporta até 14 pessoas, pode ser utilizado para encontros mais reservados, e tem opções de pratos à la carte e bebidas exclusivas para o local. O valor é pago à parte e varia entre R$ 55 e R$ 110.

— É um espaço ainda mais exclusivo dentro da sala VIP, um espaço mais intimista, para menos pessoas. Além de barista, concierge, também tem um menu à la carte, com muitos itens da culinária local — destaca o diretor de marketing e novos negócios para a América Latina do W Premium Group, Felipe Storni.

Serviço

Ambaar

Ambaar mantém duas salas no Salgado Filho. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Sala VIP do embarque doméstico: próxima aos portões 117 e 118 (mezanino), funcionamento 24h.

Formas de acesso : Lounge Key, Priority Pass, Cartões elegíveis Bradesco, Compra de One Day Pass na recepção

: Lounge Key, Priority Pass, Cartões elegíveis Bradesco, Compra de One Day Pass na recepção Valor do Day Pass: R$ 220 para quatro horas e R$ 330 para seis horas

Sala VIP do embarque internacional: próxima aos portões de embarque 1 e 2. Por enquanto, funcionamento de acordo com o fluxo de voos internacionais do dia.

Formas de acesso : Lounge Key, Priority Pass, Cartões elegíveis Bradesco, Classe executiva TAP, Membros Miles&Go Gold e Star Alliance Gold, Membros Miles&Go com status Navigator e Compra de One Day Pass na recepção

: Lounge Key, Priority Pass, Cartões elegíveis Bradesco, Classe executiva TAP, Membros Miles&Go Gold e Star Alliance Gold, Membros Miles&Go com status Navigator e Compra de One Day Pass na recepção Valor do Day Pass: R$ 250 para quatro horas e R$ 375 para seis horas

Mais informações: http://ambaarlounge.com

W Premium

W Premium administra salas VIP nos embarques doméstico e internacional. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Sala VIP do embarque doméstico: logo após o raio X, no mezanino, funcionamento 24h.

Formas de acesso : Dragonpass, Sisprime, Cartões elegíveis Visa, C6, Amex Parceria com Sicredi, Compra de One Day Pass na recepção

: Dragonpass, Sisprime, Cartões elegíveis Visa, C6, Amex Parceria com Sicredi, Compra de One Day Pass na recepção Valor do Day Pass: R$ 220,00 e Kid Pass R$ 110,00 para até três horas

Sala VIP do embarque internacional: próximo aos portões de embarque 1 e 2. Por enquanto, funcionamento de acordo com o fluxo de voos internacionais do dia.