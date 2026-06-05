Vídeo mostra carro pendurado no segundo andar de concessionária em Porto Alegre; assista

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passava pela Rua Edu Chaves, no Bairro São João, zona norte de Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (5). Um carro ficou pendurado no segundo andar de uma concessionária Omoda Jaecoo Felice.

O incidente aconteceu por volta das 8h30min. De acordo com funcionários, um dos trabalhadores estaria realizando uma manobra no veículo na parte superior da loja quando acabou avançando em direção à vidraça.

— Um colega que fazia a manutenção do showroom foi fazer um movimento com o veículo e acabou rompendo a vitrine. Foi um susto geral para todos nós, mas já foi resolvido — disse Fabio Kemle, gerente da loja.

Ninguém ficou ferido. Ainda conforme o gerente, o carro ficou suspenso por cerca de uma hora, mas, com ajuda de um guincho, já foi retirado do local e não sofreu danos.

*Colaborou Natália Piva