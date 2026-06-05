Porto Alegre

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Vídeo mostra carro pendurado no segundo andar de concessionária em Porto Alegre; assista

Fato aconteceu na manhã desta sexta-feira (5), na zona norte da Capital, mas não deixou feridos

Gabriela Plentz

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