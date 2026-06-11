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"Tudo que colocar do Brasil vende": Copa do Mundo movimenta comércio de rua de Porto Alegre

Itens de decoração e camisetas com as cores da Seleção estão entre os artigos mais buscados

Rochane Carvalho

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