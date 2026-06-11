"Tudo que colocar do Brasil vende": Copa do Mundo movimenta comércio de rua de Porto Alegre

Comerciantes que apostaram em itens com a temática de Copa do Mundo se deram bem nas últimas semanas. Objetos de decoração com as cores do Brasil estão impulsionando vendas no Centro Histórico de Porto Alegre.

Em muitos estabelecimentos há decoração festiva por causa da competição. Bandeiras e balões pendurados são fáceis de encontrar em lojas de roupas, eletrodomésticos ou papelaria.

Em um bazar da Avenida Voluntários da Pátria, os itens mais procurados eram bandeiras e bandeirolas do Brasil. De acordo com o gerente Celso Leandro Cosentino, por volta das 16h já não havia mais estoque de bandeirinhas, reposto durante a manhã. A estimativa é de que o faturamento tenha aumento entre 20% e 30% só com itens de Copa. A estratégia foi deixar todos os produtos expostos já na entrada, para atrair clientes.

— Copa do Mundo é impressionante. As famílias se organizam para assistir os jogos juntos e para decorar. Tudo que colocar do Brasil vende. As pessoas acabam com o estoque, vêm procurar e não tem mais.

No Centro Popular de Compras de Porto Alegre, mais conhecido como Camelódromo, o carro-chefe são as camisetas da Seleção Brasileira.

— Cropped, camisetas, casacos tudo está saindo mais na última semana. Agora, por exemplo, estamos sem e precisamos repor — conta a vendedora Thainá Lopes.

Há quem atribua o sucesso de vendas ao maior número de jogos sendo transmitidos. Conforme o gerente de uma loja de artigos de festas na Rua Senhor dos Passos, Vicente Zanella, muitos estabelecimentos, como bares e restaurantes, estão buscando por itens de decoração.

— Aumentou bastante não só em relação à última semana, mas também à Copa passada. O faturamento neste mês foi mais expressivo do que no mês passado, e nós já estamos sentindo a diferença.

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