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Terrenos e apartamento: prefeitura de Porto Alegre realiza leilão de seis lotes de imóveis a partir de R$ 84 mil

Sessão virtual está marcada para o dia 9 de julho, mas propostas iniciais devem ser remetidas de forma prévia

Marcelo Gonzatto

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