Terrenos e apartamento: prefeitura de Porto Alegre realiza leilão de seis lotes de imóveis a partir de R$ 84 mil

Imóveis da prefeitura são estimados em R$ 2,5 milhões. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A prefeitura de Porto Alegre vai leiloar de forma online, com sessão prevista para o dia 9 de julho, seis lotes de imóveis que compreendem um apartamento e cinco terrenos em diferentes partes da cidade.

O bem mais valioso, conforme o valor de referência divulgado pelo município, é uma área de quase 2 mil metros quadrados localizada no bairro Morro Santana e estimada em R$ 1,3 milhão. Há ainda opções de imóveis nos bairros Santana, Ponta Grossa, Camaquã e Parque Santa Fé. Para participar, é preciso fazer cadastro prévio e enviar uma proposta inicial antes do início da sessão online.

Podem participar e encaminhar lances pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) — veja detalhes sobre o funcionamento do leilão mais abaixo. O valor mínimo estimado para o total dos lotes é de R$ 2,5 milhões. Como um dos lotes (o de número 02) é composto por dois terrenos contíguos com matrículas diferentes, há sete imóveis disponíveis neste conjunto a ser alienado pelo município.

O prazo para envio das propostas se encerra às 8h49min de 9 de julho, e a partir das 9h terá início a sessão para oferta online de novos lances no Portal de Compras Públicas (onde também pode ser acessado o edital completo).

Conforme a prefeitura, os recursos arrecadados serão destinados ao Fundo Municipal para Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio Imobiliário do Município de Porto Alegre (Funpat). Os valores devem ser investidos em imóveis próprios do município e outras áreas da Capital, incluindo regularização fundiária, revitalização do Centro Histórico e manutenção de locais icônicos como o Mercado Público e o Paço Municipal.

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Os imóveis

Lote 01

Terreno de 133,09 m² localizado na Rua Jacinto Gomes, nº 327, no bairro Santana.

Valor de referência: R$ 257.981,66

Lote 02

Terreno, que compreende duas matrículas diferentes, com área total de 1.837,23 m² situado na Estrada Retiro da Ponta Grossa, nº 3661, no bairro Ponta Grossa.

Valor de referência: R$ 313.000,00

Lote 03

Terreno com área de 1.989,43 m² no Beco Souza Costa, nº 600, no bairro Morro Santana.

Valor de referência: R$ 1.310.000,00

Lote 04

Apartamento (unidade 406) com 36,18 m² de área privativa e 40,51 m² de área total localizado na Travessa Escobar, nº 554, no bairro Camaquã.

Valor de referência: R$ 84.000,00

Lote 05

Terreno com área de 309,48 m² na Rua Dr. Heitor Pires, nº 38, no bairro Morro Santana.

Valor de referência: R$ 250.500,00

Lote 06

Terreno de 357,50 m² na Rua Santo Expedito, nº 325, no bairro Rubem Berta (oficialmente, Parque Santa Fé).

Valor de referência: R$ 285.000,00

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Como participar

Funcionamento

O leilão ocorre de forma virtual pelo Portal de Compras Públicas. É preciso fazer um cadastro prévio e remeter uma proposta inicial para poder participar da etapa de lances ao vivo.

Prazos e datas

O período para envio das propostas encerra-se às 8h49min do dia 9 de julho de 2026. A sessão ocorre a partir das 9h do dia 9 de julho.

Quem pode participar

Pessoas Físicas (CPF) e Pessoas Jurídicas (CNPJ) que estejam em situação regular. Não podem participar servidores municipais de Porto Alegre, empresas em consórcio, e pessoas ou empresas com sanções vigentes ou condenações por trabalho infantil ou escravo.

Onde se cadastrar

No site de Compras Públicas, na aba "Cadastre-se" e opção "Participante/Leilão". É necessário obter uma chave de identificação e senha pessoal.

Documentação necessária

Pessoa física: RG, CPF e comprovante de residência

Pessoa jurídica: Contrato Social, CNPJ, Inscrição Estadual/Municipal e documentos dos responsáveis.

Os documentos devem ser enviados para o e-mail: fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br.

Como dar lances

Primeiro, deve-se registrar uma proposta inicial no sistema para os lotes de interesse até o momento da abertura do leilão. Somente quem enviou essa proposta pode participar da etapa de lances ao vivo no Portal de Compras Públicas. A sessão de lances dura três minutos, mas é prorrogada por mais dois minutos sempre que houver um lance nos últimos instantes. O critério de vitória é o de maior lance.

Pagamento e custos extras