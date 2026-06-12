Simulado de risco biológico mobiliza aeroporto Salgado Filho e Hospital de Clínicas neste sábado em Porto Alegre

Preparação começa por volta do meio-dia, e a previsão é que a atividade termine às 16h. Jefferson Botega / Agencia RBS

Quem circular por Porto Alegre neste sábado (13) pode se deparar com uma movimentação incomum de veículos de emergência entre o Aeroporto Internacional Salgado Filho, na Zona Norte, e o Hospital de Clínicas, na área central da Capital. A mobilização faz parte de um exercício simulado de risco biológico.

A atividade, marcada para as 14h, é promovida pela Fraport Brasil, pelo Hospital de Clínicas e pelo Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindihospa). Conforme as instituições, não haverá impacto nos pousos e decolagens, nem no atendimento aos pacientes do hospital.

O exercício reproduz um cenário em que a tripulação de um avião pousa em Porto Alegre pedindo apoio médico para passageiros com sintomas de doença infecciosa desconhecida. Com a aeronave em solo, os planos de contingência são ativados. Os supostos casos mais graves serão transferidos para o Clínicas, instituição de referência nesse tipo de atendimento.

Possível impacto no trânsito

Os trechos das avenidas que fazem parte da rota entre o aeroporto e o Clínicas podem ter interrupção momentânea para a passagem dos veículos de emergência. A Brigada Militar e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) farão a escolta e a organização do fluxo.

A preparação começa por volta do meio-dia, e a previsão é que a atividade termine às 16h.

Henri Siegert Chazan, presidente do Sindihospa Bianca Machado da Cruz, médica emergencista do SAMU Porto Alegre, Marcelo Gonçalves, adjunto clínico da Diretoria Médica do Hospital de Clínicas e José Carlos Saraiva, gerente de Safety Management System da Fraport Brasil Edivan Rosa / Divulgação

Entenda o objetivo do simulado

Esse é o quinto exercício do tipo promovido na Capital. Além de ser uma exigência periódica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aeroportos, o objetivo do simulado é testar a integração entre as equipes e aprimorar protocolos e tempos de resposta.