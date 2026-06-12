Simulado de risco biológico mobiliza aeroporto Salgado Filho e Hospital de Clínicas neste sábado em Porto Alegre

Quem circular por Porto Alegre neste sábado (13) pode se deparar com uma movimentação incomum de veículos de emergência entre o Aeroporto Internacional Salgado Filho, na Zona Norte, e o Hospital de Clínicas, na área central da Capital. A mobilização faz parte de um exercício simulado de risco biológico.
A atividade, marcada para as 14h, é promovida pela Fraport Brasil, pelo Hospital de Clínicas e pelo Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindihospa). Conforme as instituições, não haverá impacto nos pousos e decolagens, nem no atendimento aos pacientes do hospital.
O exercício reproduz um cenário em que a tripulação de um avião pousa em Porto Alegre pedindo apoio médico para passageiros com sintomas de doença infecciosa desconhecida. Com a aeronave em solo, os planos de contingência são ativados. Os supostos casos mais graves serão transferidos para o Clínicas, instituição de referência nesse tipo de atendimento.
Possível impacto no trânsito
Os trechos das avenidas que fazem parte da rota entre o aeroporto e o Clínicas podem ter interrupção momentânea para a passagem dos veículos de emergência. A Brigada Militar e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) farão a escolta e a organização do fluxo.
A preparação começa por volta do meio-dia, e a previsão é que a atividade termine às 16h.
Entenda o objetivo do simulado
Esse é o quinto exercício do tipo promovido na Capital. Além de ser uma exigência periódica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aeroportos, o objetivo do simulado é testar a integração entre as equipes e aprimorar protocolos e tempos de resposta.
Quem participa da ação: Polícia Federal, Receita Federal, vigilâncias sanitárias estadual e municipal, secretarias de Saúde, Samu, Ecco Salva, Transul e SOS Unimed.