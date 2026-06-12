Porto Alegre

Atenção ao trânsito
Notícia

Simulado de risco biológico mobiliza aeroporto Salgado Filho e Hospital de Clínicas neste sábado em Porto Alegre

Exercício reproduz cenário em que a tripulação de um avião pousa pedindo apoio médico para passageiros com sintomas de doença infecciosa desconhecida; casos mais graves são levados para hospital de referência

Gabriela Plentz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS