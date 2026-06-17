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Notícia

"Quero montar meu próprio negócio": curso de costura ajuda imigrantes a empreender em Porto Alegre 

Na busca pela independência financeira, venezuelanos, haitianos, cubanos e até brasileiros se unem para aprender a confeccionar bolsas, roupas e outros itens

Diogo Duarte*

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Mateus Bruxel

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