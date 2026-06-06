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Quentão, brincadeiras, forró e jogo da Copa do Mundo: saiba onde curtir festas juninas em Porto Alegre

Ao longo do mês, Capital terá programação cheia de eventos em clima de São João

Yasmim Girardi

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