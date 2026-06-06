Quentão, brincadeiras, forró e jogo da Copa do Mundo: saiba onde curtir festas juninas em Porto Alegre

Arraial Vila Flores terá dois dias de evento. Ricardo Ara / Divulgação

Com a chegada de junho, Porto Alegre entra oficialmente em clima de São João. Entre arraiás comunitários, festas ao ar livre, em clubes e centros culturais, a Capital terá uma série de eventos ao longo do mês, oferecendo opções para quem quer aproveitar a comida, as músicas e as brincadeiras tradicionais desta época do ano.

Há opções para diferentes públicos e estilos de celebração. Enquanto algumas festas apostam na programação voltada às famílias e às crianças, com atividades recreativas, outras têm como foco os shows, os bailes e o forró para embalar os copos de quentão. Também há eventos com caráter beneficente e iniciativas que unem as tradições juninas a outros acontecimentos do calendário, como a Copa do Mundo.

Zero Hora reuniu algumas das festas juninas já confirmadas na Capital. As informações podem sofrer alterações, por isso, vale conferir a programação diretamente com os organizadores, pelos links disponibilizados ou redes sociais. A lista também poderá ser atualizada nos próximos dias, com a inclusão de novos eventos.

Festas juninas de Porto Alegre em 2026

No Embalo do Bem

A segunda edição da Festa Junina do No Embalo do Bem será no dia 13 de junho, para juntar o clima de São João com o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. A programação inclui roda de samba, DJs, brincadeiras, comidas e bebidas típicas.

Onde: Av. Presidente Franklin Roosevelt, 1529 - São Geraldo

Av. Presidente Franklin Roosevelt, 1529 - São Geraldo Quando: 13 de junho, 14h às 22h

13 de junho, 14h às 22h Quanto: ingressos a partir de R$ 5, disponíveis online

Arraial Vila Flores

Nos dias 13 e 14 de junho, o pátio do Centro Cultural Vila Flores vai estar todo decorado e repleto de brincadeiras, shows e atrações típicas juninas para toda a família. Considerada por muitos como uma das festas juninas mais tradicionais de Porto Alegre, esta edição também contará com transmissão do jogo Brasil x Marrocos.

Onde: Rua São Carlos, 753 - Floresta

Rua São Carlos, 753 - Floresta Quando: 13 de junho, das 14h às 22h, e 14 de junho, 14h às 20h

13 de junho, das 14h às 22h, e 14 de junho, 14h às 20h Quanto: ingressos a partir de R$ 20, disponíveis online

Arraial + Brascopa

Na mesma pegada, o Mercado Brasco e o Instituto Caldeira farão um arraial com clima de Copa do Mundo no dia 13 de junho. O evento contará com transmissão do jogo no telão, samba e forró ao vivo, brincadeiras para crianças e diferentes opções gastronômicas.

Onde: Tv. São José, 455 - Navegantes

Tv. São José, 455 - Navegantes Quando: 13 de junho, 14h às 23h

13 de junho, 14h às 23h Quanto: ingressos a partir de R$ 40, disponíveis online

Arraial Caixeiros

O Clube Caixeiros Viajantes realizará, no dia 13 de junho, mais uma edição do tradicional Arraial Caixeiros. Com uma programação voltada para todas as idades, a festa busca reunir associados a comunidade, valorizando as tradições das festas juninas através da gastronomia típica, brincadeiras e atividades recreativas.

Festa terá comidas e brincadeiras típicas. Jônatas Corrêa / Divulgação

Onde: Rua Padre Schoeler

Rua Padre Schoeler Quando: 13 de junho, 11h às 17h

13 de junho, 11h às 17h Quanto: entrada livre e gratuita para todos os públicos

Festa Junina da Basílica

Para levar o clima junino especial para o Centro Histórico, a tradicional festa junina da Basílica Nossa Senhora das Dores promete uma programação com comidas típicas e muita música no dia 14 de junho.

Onde: Rua dos Andradas, 587 - Centro Histórico

Rua dos Andradas, 587 - Centro Histórico Quando: 12 de junho, 12h às 17h

12 de junho, 12h às 17h Quanto: entrada livre e gratuita para todos os públicos

Arraial da Praça Garibaldi

No dia 20 de junho, o Arraial da Praça Garibaldi traz feira com empreendedores locais, comida típicas, quentão, brincadeiras valendo prêmios, música e atrações para toda a família.

Onde: Praça Garibaldi - Cidade Baixa

Praça Garibaldi - Cidade Baixa Quando: 20 de junho, 13h às 20h

20 de junho, 13h às 20h Quanto: entrada livre e gratuita para todos os públicos

Arraial Total

A tradicional festa junina chega no Shopping Total com animação. Além da gastronomia e brincadeiras típicas, o evento contará com a clássica fogueira de 2.20 metros de altura. Em clima solidário, também haverá arrecadação de alimentos não perecíveis.

Fogueira já é tradicional da festa. Toniprotto / Divulgação

Onde: Largo Cultural do Shopping Total - Av. Cristóvão Colombo, 545 - Independência

Largo Cultural do Shopping Total Av. Cristóvão Colombo, 545 - Independência Quando: 21 de junho, 11h às 20h

21 de junho, 11h às 20h Quanto: entrada livre e gratuita para todos os públicos