Quatro homens são presos por descarte de entulho no Parque Estadual Delta do Jacuí, em Porto Alegre

Quatro homens foram presos em flagrante nesta sexta-feira (5) por descarte irregular de resíduos no Parque Estadual Delta do Jacuí, em Porto Alegre. A ação foi realizada por policiais do 1º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar (Patram) durante a Operação Convergência e atividades da Semana Nacional do Meio Ambiente.

Segundo a Brigada Militar, os suspeitos utilizavam quatro caminhões para despejar resíduos em uma área de preservação localizada no bairro Arquipélago. Os veículos foram apreendidos e os motoristas encaminhados à Polícia Civil. Os nomes deles não foram divulgados.

De acordo com o comandante do 1º Batalhão de Polícia Ambiental, tenente-coronel Tiago Carvalho Almeida, a forma como o material estava sendo depositado levanta a suspeita de que o local pudesse estar sendo preparado para uma futura ocupação irregular.

— Pela forma com que os rejeitos estavam sendo colocados ali, possivelmente aquele local estaria sendo preparado para fazer um novo aterro. Ou seja, para se criar um novo local que possibilitasse no futuro a utilização de forma ilegal daquele espaço — afirmou.

Segundo o oficial, os resíduos eram despejados em uma área naturalmente sujeita a inundação. A suspeita é de que o material fosse utilizado para elevar o nível do terreno e criar condições para futuras construções ou outras formas de ocupação.

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A Brigada Militar informou que os caminhões transportavam principalmente resíduos da construção civil, como restos de obras, pedra, concreto e cimento. Também foram encontrados lixo doméstico e sobras de poda descartados irregularmente dentro da unidade de conservação.

Conforme Almeida, a preservação do Delta do Jacuí é considerada estratégica para a proteção ambiental da Região Metropolitana. Ele destaca que as áreas alagadas do arquipélago funcionam como uma espécie de amortecedor natural das cheias, absorvendo parte do volume de água que chega pelos rios da bacia.

— Quanto mais a gente conseguir preservar esses locais na sua forma natural, melhor eles cumprirão o seu papel ambiental na proteção da nossa região — disse.

O comandante também relacionou a degradação dessas áreas aos impactos observados durante a enchente de 2024. Segundo ele, depósitos clandestinos de resíduos podem contribuir para o agravamento de problemas ambientais e aumentar riscos para as comunidades instaladas na região.

A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Porto Alegre. Caberá à Polícia Civil investigar a origem dos resíduos, identificar eventuais responsáveis pela contratação do transporte e apurar a finalidade do descarte.

Os suspeitos poderão responder por crimes ambientais relacionados a danos em unidade de conservação, impedimento da regeneração da vegetação nativa e desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental.

A operação contou com apoio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e da Secretaria Executiva de Fiscalização (Sefis).

Como descartar corretamente

A prefeitura de Porto Alegre mantém Unidades de Destino Certo, conhecidas como Ecopontos, para o recebimento gratuito de materiais que costumam ser alvo de descarte irregular. Nos locais é possível entregar madeira, móveis velhos, colchões, terra, entulho, caliça, cerâmica, sucata de ferro, eletrodomésticos, resíduos arbóreos e outros materiais.

Parque Estadual do Delta do Jacuí