Porto Alegre

Crime ambiental
Notícia

Quatro homens são presos por descarte de entulho no Parque Estadual Delta do Jacuí, em Porto Alegre

Brigada Militar suspeita que área pudesse estar sendo preparada para ocupação irregular; caminhões foram apreendidos

Airton Lemos

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