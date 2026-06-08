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Notícia

Primeiro dia da faixa de emergência na Rua da Praia tem dúvidas de ambulantes e forte fiscalização

Nova sinalização na Rua dos Andradas mobilizou forte aparato de segurança e gerou impasse com vendedores; prefeitura prevê multas e apreensões em caso de obstrução

Tiago Bitencourt

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