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Prefeitura de Porto Alegre decide reduzir expediente em dias de jogos da Seleção na Copa; veja detalhes

Decreto do prefeito Sebastião Melo acompanha medidas semelhantes já adotadas pelo governo do Estado e governo federal

Gabriel Jacobsen

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