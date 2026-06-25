Prefeitura de Porto Alegre decide reduzir expediente em dias de jogos da Seleção na Copa; veja detalhes

Decreto autoriza encerramento do expediente duas horas antes do início dos jogos. André Ávila / Agencia RBS

A prefeitura de Porto Alegre publicou nesta quinta-feira (25) um decreto que autoriza os servidores municipais a encerrarem o expediente duas horas antes do início dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O decreto, assinado pelo prefeito Sebastião Melo, vale para todos os órgãos da administração direta e indireta do município.

O decreto estabelece que as horas não trabalhadas deverão ser posteriormente compensadas pelos servidores, até 31 de dezembro de 2026. A compensação poderá ocorrer por meio do uso de saldo já existente no banco de horas.

A medida não se aplica aos servidores que desempenham atividades consideradas essenciais. Nesses casos, caberá aos dirigentes de cada órgão organizar escalas de trabalho para garantir a continuidade dos serviços públicos.

De acordo com o decreto, as escolas da rede municipal não terão alteração no calendário. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Smed), as escolas manterão funcionamento normal, mas podem organizar atividades internas que possibilitem aos servidores e aos estudantes o acompanhamento dos jogos.

O decreto da prefeitura acompanha medidas semelhantes já adotadas pelo governo do Estado e governo federal.

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Câmara encerrará atividades mais cedo

A Câmara Municipal de Porto Alegre também adotará expediente reduzido nos dias de jogos da Seleção Brasileira. A ordem de serviço assinada pelo presidente da Casa, vereador Moisés Barboza, determina que o expediente será encerrado duas horas antes do início das partidas. A medida vale para todos os servidores do Legislativo municipal, inclusive aqueles submetidos a regimes diferenciados de trabalho.

O documento ainda prevê que eventos institucionais, solenidades, sessões especiais e atividades semelhantes promovidas ou autorizadas pela Câmara deverão ser encerrados até duas horas antes dos jogos. Nos fins de semana em que a Seleção entrar em campo, não serão autorizadas reservas ou cessões de espaços da Casa para a realização de eventos.