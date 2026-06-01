Porto Alegre

Brain Week 
Notícia

Porto Alegre vira "capital do cérebro" com eventos gratuitos sobre saúde mental e neurociência

Entre esta segunda-feira e domingo, programações no Araújo Vianna, Instituto Caldeira e outros pontos da Capital abordam temas variados como autismo e uso de telas

Sofia Lungui

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