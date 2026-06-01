Porto Alegre vira "capital do cérebro" com eventos gratuitos sobre saúde mental e neurociência

Francês Stanislas Dehaene, pioneiro em pesquisa sobre bases neurais da cognição, está entre os convidados. Stanislas Dehaene / Acervo pessoal

Nos próximos dias, Porto Alegre será consolidada como “Capital do Cérebro”. Isso porque neurocientistas renomados no mundo inteiro virão ao Rio Grande do Sul para o tradicional Brain Congress, maior evento de neurociências da América Latina. Promovida pelo CCM Group, a 22ª edição do evento irá reunir mais de 7 mil profissionais de diferentes países para participar do encontro.

A novidade é que, neste ano, haverá também atividades gratuitas e abertas ao público, com o intuito de democratizar o conhecimento e levar à população reflexões sobre os mistérios do cérebro, saúde mental e comportamento. Batizado de Brain Week, o evento ocorre entre esta segunda-feira (1º) e domingo (7), em paralelo com o congresso técnico, com atividades distribuídas em diferentes espaços na Capital.

De acordo com o pesquisador Pedro Lima, psiquiatra e membro do Board Diretivo e Estratégico do Brain Congress, que originou a Brain Week, o evento pretende focar na interface entre neurociência e vida cotidiana para aproximar as pessoas do conhecimento.

Leia Mais

Leia Mais Maiores especialistas em cérebro estarão em Porto Alegre em junho de 2026

— O objetivo é popularizar a neurociência, tornando o conhecimento acessível para além dos profissionais da área. A iniciativa busca disponibilizar palestrantes do congresso de forma gratuita para a comunidade, tratando de temas como feminicídio, educação e demência em diversos pontos da cidade — destaca o médico.

Locais como o Instituto Caldeira, Teatro FIERGS, Auditório Araújo Vianna, Instituto Ling e Hospital Moinhos de Vento estão entre os pontos da cidade que receberão atividades do Brain Week. O evento promete reunir cientistas brasileiros e internacionais para abordar temas como depressão, dependências, violência contra a mulher, qualidade do sono, mudanças climáticas, autismo e muito mais.

Polo científico

Porto Alegre foi escolhida pela tradição científica e por contar com institutos de renome no campo de pesquisas sobre o cérebro. O próprio Brain Congress, criado há mais de 20 anos, nasceu no Rio Grande do Sul, idealizado na Serra Gaúcha, e já passou por cidades como Gramado, São Paulo, bem como países como Canadá e Argentina.

Pedro Lima destaca que instituições como o Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o Instituto do Cérebro (InsCer) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre tornaram a capital gaúcha um polo científico relevante.

— Temos especialistas que são referências com repercussão internacional na produção científica nessa área — diz Lima.

Destaques da programação

Leia Mais Maguila concordou em doar cérebro para pesquisa há seis anos; entenda como funciona o processo

A Brain Week será realizada em escolas, hospitais, entidades empresariais e culturais, com atividades distribuídas ao longo da semana. Diversas ainda estão com vagas abertas, e as inscrições devem ser realizadas no Sympla.

Um exemplo será na quinta-feira (4), às 14h, quando o auditório Araújo Vianna irá se transformar em uma verdadeira sala de aula para compartilhar dicas práticas da ciência para a saúde. Com diferentes painéis, serão abordados temas como uso de telas, memória e prevenção de doenças.

Uma das presenças confirmadas é a neurologista Dalva Poyares, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Ainda há vagas disponíveis.

Entre os convidados internacionais estão o cientista Bruce Miller, diretor do Memory and Aging Center e fundador do Global Brain Health Institute, reconhecido pelos estudos sobre Alzheimer e outras demências. Outro destaque é o francês Stanislas Dehaene, professor do Collège de France e diretor da Unidade de Neuroimagem Cognitiva do INSERM, internacionalmente reconhecido por seu trabalho pioneiro sobre as bases neurais da cognição humana.

Todos os palestrantes e a programação completa pode ser conferida na página do evento.

Serviço