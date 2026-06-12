Porto Alegre: um quebra-molas é instalado a cada dois dias e meio em 2026

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Muitos motoristas que circulam por Porto Alegre já devem ter tirado o pé do acelerador mais vezes nos últimos tempos. A percepção de um aumento na quantidade de quebra-molas pelas ruas da Capital está correta. Dados da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) apontam que, entre 2021 e 2026, o número de lombadas físicas saltou de 700 para 1.054 — um crescimento de 51%.

Considerada uma alternativa barata e rápida para frear o ímpeto dos condutores, a instalação dessas estruturas divide opiniões. Se por um lado são aliadas na proteção de pedestres, por outro, transformam o deslocamento diário em um teste de paciência, quebrando, algumas vezes, a fluidez das vias e retendo o fluxo de veículos.

Aumento de instalações

O ritmo de implantação cresceu de forma acentuada. Em 2025, a prefeitura instalou 144 novas lombadas físicas, mais do que o triplo do ano anterior, quando a cidade havia recebido 41 estruturas — um salto de 251%.

Em 2026, o ritmo segue intenso: até o momento, 65 dispositivos foram implantados, e a projeção é fechar dezembro com 165, superando o recorde anterior. As obras são executadas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSURB), sob coordenação da EPTC. Um convênio entre as pastas destravou o orçamento para as intervenções.





Tínhamos dois anos de pedidos reprimidos, era muita fila. Fizemos um convênio para agilizar, colocamos orçamento próprio com recursos vindos das multas e o processo andou. PEDRO BISCH NETO Diretor-presidente da EPTC

Como funciona a avaliação técnica

O processo de instalação dos quebra-molas tem início quando um morador ou uma comunidade faz uma solicitação à prefeitura, o que pode ser realizado de diferentes maneiras:

Telefones 156 e 118

Reuniões do orçamento participativo

Programa Mais Comunicação, ambas ações de diálogo entre prefeitura e comunidade.

Sempre que chega um pedido, a EPTC passa a analisar a necessidade e a viabilidade. Normalmente, as exigências ocorrem em ruas asfaltadas em que carros trafegam em alta velocidade, ou quando há um número recorrente de acidentes em um determinado trecho.

Para conceder o aval, os técnicos analisam os seguintes critérios:

Segurança de pedestres e usuários da via;

Histórico e número de acidentes no trecho;

Aspectos físicos e geométricos (como aclives e declives);

Impacto direto na fluidez do tráfego local;

Condições de vias recém asfaltadas;

Viabilidade financeira do projeto.

Quando o obstáculo físico prejudica a visibilidade, a engenharia de tráfego busca alternativas. Foi o que ocorreu na Rua Botafogo, no bairro Menino Deus: em vez do quebra-molas, a EPTC optou por pintura no asfalto para estreitar visualmente a pista e induzir a redução de velocidade.

Demanda reprimida e pressão das comunidades

Em 2026, o ritmo segue intenso: até o momento, 65 dispositivos foram implantados. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Mesmo com as máquinas nas ruas, a prefeitura não vence a demanda. O volume instalado em 2026 atende a apenas um quarto das solicitações feitas até maio, período que registrou uma média de 50 pedidos mensais.

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Na Avenida Ecoville, no bairro Sarandi (Zona Norte), cinco pedidos aguardam na fila, enquanto dois já saíram do papel.

— A necessidade maior hoje é da altura da Avenida Francisco Silveira Bittencourt, até o número 790. A reclamação é pela alta velocidade. Muita gente caminha, corre e anda de bicicleta por aqui, e os atropelamentos são frequentes — relata Lissandra Thomsen, liderança comunitária da região.

Arranca e para na Zona Sul: o impacto no trânsito

Sempre que chega um pedido, a EPTC passa a analisar a necessidade e a viabilidade. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Para quem está atrás do volante, o aumento de obstáculos cobra seu preço no relógio. É o caso do jornalista Jefferson Bernardes, 52 anos. Diariamente, ele deixa a Estrada das Furnas, no bairro Vila Nova, rumo ao seu estúdio no Menino Deus.

A reportagem acompanhou o início da jornada do motorista no dia 3 de junho. Até acessar a Avenida Cavalhada, foram 10 lombadas: duas na Estrada João Passuelo e oito na Vicente Monteggia. O resultado, combinado ao fluxo do horário de pico, é o temido "arranca e para". Foram 15 minutos apenas para vencer os primeiros 4 quilômetros.

Nessa parte do trajeto o impacto é muito grande. Esse trânsito é assim todos os dias. Pelo GPS, dá para ver tudo vermelho. São apenas 10 quilômetros de viagem que me tomam de 30 a 40 minutos. JEFFERSON BERNARDES Jornalista

O motorista pondera que o problema não é a existência do dispositivo, mas, o excesso de equipamentos.

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— É uma quantidade que vai além do necessário. Sou a favor onde precisa, mas a Vicente Monteggia, por exemplo, é tão estreita no trecho simples que nem tem como correr.

Contatada, a EPTC informou que os novos redutores da região foram colocados após a detecção de altos índices de acidentalidade na altura da Estrada João Vedana. Segundo a empresa, a alternativa seria um semáforo, o que reteria ainda mais o fluxo.

A Zona Sul e o Extremo-Sul concentram a maior densidade desses elementos em vias como Juca Batista, Costa Gama e Gedeon Leite. A justificativa técnica é a configuração dessas ruas.

Motorista reclama da quantidade de quebra-molas num trecho curto. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

— A grande maioria ainda é estradas. Não há meio-fio constituído ou calçadas. Na Costa Gama, o pedestre muitas vezes é obrigado a caminhar na pista. Se não forçar a redução da velocidade, o risco é extremo — explica o diretor operacional da EPTC, Carlos Pires. Na zona norte e leste, Rubem Berta e Lomba do Pinheiro lideram as estatísticas.

Lombada eletrônica x quebra-molas: o peso do custo

Especialistas e a própria EPTC concordam que o obstáculo de asfalto não é a solução ideal. Porto Alegre conta hoje com 39 lombadas eletrônicas, dispositivos que fiscalizam sem interromper bruscamente o ritmo do veículo. O entrave para a expansão é financeiro.

Enquanto instalar um quebra-molas de asfalto custa entre R$ 14 mil e R$ 16 mil, os equipamentos eletrônicos exigem contratos de locação, infraestrutura de energia e manutenção constante, encarecendo o processo.

Segundo Carlos Kümmel Félix, doutor em mobilidade e professor titular da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), estudos apontam que as lombadas físicas têm eficácia similar à de uma faixa de pedestres bem sinalizada, que oferece mais segurança e autonomia a quem caminha. O especialista aponta que a engenharia de tráfego possui outras ferramentas antes de optar pela interrupção total da via:

Avenida Vicente Monteggia possui oito quebra-molas instalados Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

— Existem intervenções que induzem a velocidades seguras sem necessariamente travar a circulação. Podemos trabalhar com travessias elevadas, estreitamentos visuais da pista, ilhas de refúgio, mini rotatórias, melhorias na iluminação pública e reforço na sinalização vertical e horizontal, além do próprio monitoramento eletrônico — pontua Félix, reforçando que cada cruzamento exige uma análise contextualizada.

Veja o passo a passo de como funciona a instalação:

1. Infraestrutura e Pavimentação

Quem faz: Divisão de Conservação de Vias Urbanas (DCVU / Smsurb).

Divisão de Conservação de Vias Urbanas (DCVU / Smsurb). O que é feito: a obra física na pista para moldar o asfalto conforme os padrões técnicos.

2. Sinalização Viária

Quem faz: Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). O que é feito: pintura do asfalto (sinalização horizontal) e instalação de placas em postes (sinalização vertical). As placas devem ser posicionadas com antecedência para garantir a frenagem segura.

3. Padrão de Sinalização por Tipo de Via:

Em vias de sentido único (Total: 3 placas)

2 Placas de advertência ("lombada à frente"): Amarelas, medindo 0,60 m x 0,80 m.

Uma fica no local do quebra-molas.

Outra fica posicionada a 70 metros de distância.

("lombada à frente"): Amarelas, medindo 0,60 m x 0,80 m. Uma fica no local do quebra-molas. Outra fica posicionada a 70 metros de distância. 1 Placa de regulamentação (Velocidade máxima): Branca com borda vermelha, com 0,50 m de diâmetro.

Em vias de sentido duplo (Total: 6 placas)