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Porto Alegre: um quebra-molas é instalado a cada dois dias e meio em 2026

Com 65 dispositivos colocados nas vias até junho, prefeitura projeta 165 até o fim do ano. Apesar das queixas de congestionamento, município alega critérios técnicos e pedidos de moradores

Guilherme Milman

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