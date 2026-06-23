Porto Alegre abre cem vagas emergenciais para pessoas em situação de rua devido à onda de frio

Porto Alegre terá cem vagas emergenciais para acolhimento de pessoas em situação de rua durante a onda de frio que atinge o Rio Grande do Sul. A nova estrutura funcionará entre esta terça-feira (23) e sexta-feira (26) no Ginásio Ararigboia, no bairro Petrópolis.
O espaço foi criado para oferecer proteção, alimentação e pernoite à população vulnerável em razão da previsão de temperaturas próximas de 0ºC nos próximos dias. O atendimento começará às 19h e complementa a estrutura já disponível na Operação Inverno.
Atualmente, a Capital conta com 445 vagas em abrigos e albergues. Segundo a prefeitura, a média de ocupação tem sido de 370 pessoas por noite.
As cem vagas extras serão preenchidas por meio dos encaminhamentos realizados pelas equipes de abordagem social do município. Ainda conforme e administração municipal, o local receberá apenas homens, já que os demais abrigos e albergues têm vagas para mulheres, idosos, PCDs e LGBTQIA+.
Conforme a prefeitura, a medida tem caráter emergencial e foi adotada em razão das baixas temperaturas previstas para esta semana.
— Estamos atuando de forma integrada para ampliar a proteção às pessoas mais vulneráveis durante este período de frio intenso. Nenhuma pessoa deve enfrentar as baixas temperaturas sem a oportunidade de acessar um local seguro, aquecido e com atendimento adequado — observa o secretário de Assistência Social de Porto Alegre, Matheus Xavier.
Após o período de funcionamento da estrutura temporária, a prefeitura poderá reavaliar a necessidade de manter ou reabrir as vagas adicionais de acordo com as condições climáticas.
Transporte
O Ginásio Ararigboia também entrará na rota do Transporte Solidário, cujos ônibus transportam diariamente pessoas em situação de rua que pernoitaram em abrigos para os Centros Pop, locais em que podem passar o dia com alimentação, lazer e serviços de assistência social.