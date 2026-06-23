Porto Alegre

Vagas extras
Notícia

Porto Alegre abre cem vagas emergenciais para pessoas em situação de rua devido à onda de frio

Atendimento tem início nesta terça-feira, a partir das 19h, e complementa a estrutura já disponível na Operação Inverno

Jovana Dullius

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