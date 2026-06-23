Porto Alegre abre cem vagas emergenciais para pessoas em situação de rua devido à onda de frio

Operação Inverno também ampliou atendimento no Centro Pop do Bairro Floresta. Pedro Piegas / PMPA / Divulgação

Porto Alegre terá cem vagas emergenciais para acolhimento de pessoas em situação de rua durante a onda de frio que atinge o Rio Grande do Sul. A nova estrutura funcionará entre esta terça-feira (23) e sexta-feira (26) no Ginásio Ararigboia, no bairro Petrópolis.

O espaço foi criado para oferecer proteção, alimentação e pernoite à população vulnerável em razão da previsão de temperaturas próximas de 0ºC nos próximos dias. O atendimento começará às 19h e complementa a estrutura já disponível na Operação Inverno.

Atualmente, a Capital conta com 445 vagas em abrigos e albergues. Segundo a prefeitura, a média de ocupação tem sido de 370 pessoas por noite.

As cem vagas extras serão preenchidas por meio dos encaminhamentos realizados pelas equipes de abordagem social do município. Ainda conforme e administração municipal, o local receberá apenas homens, já que os demais abrigos e albergues têm vagas para mulheres, idosos, PCDs e LGBTQIA+.

Conforme a prefeitura, a medida tem caráter emergencial e foi adotada em razão das baixas temperaturas previstas para esta semana.

— Estamos atuando de forma integrada para ampliar a proteção às pessoas mais vulneráveis durante este período de frio intenso. Nenhuma pessoa deve enfrentar as baixas temperaturas sem a oportunidade de acessar um local seguro, aquecido e com atendimento adequado — observa o secretário de Assistência Social de Porto Alegre, Matheus Xavier.

Após o período de funcionamento da estrutura temporária, a prefeitura poderá reavaliar a necessidade de manter ou reabrir as vagas adicionais de acordo com as condições climáticas.

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