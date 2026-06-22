Polícia abre inquérito por homicídio culposo de trânsito para apurar acidente que matou gari em Porto Alegre

A Polícia Civil instaurou um inquérito por homicídio culposo de trânsito para investigar o acidente que matou um gari na Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre. O atropelamento aconteceu na manhã do sábado (20).
Uma nova perícia no veículo, que foi apreendido, foi solicitada pela investigação. O condutor do Fiat Argo será ouvido após o Instituto-Geral de Perícias (IGP) liberar o resultado dos laudos. Testemunhas também vão prestar depoimento.
Segundo a polícia, o motorista não foi preso porque não fugiu do local e testou negativo para consumo de álcool. No momento do acidente, ele alegou que perdeu o controle do carro.
O registro como homicídio culposo de trânsito indica que não há informações que levem a polícia a crer que houve intenção no atropelamento.
A vítima, Flávio Carvalho, de 51 anos, estaria na ciclovia quando foi atingido e morreu no local. Ele era trabalhador da Cootravipa e estava no intervalo do trabalho.