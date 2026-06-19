Porto Alegre

Novo endereço
Notícia

Padaria que ficou famosa por pizza de banana com gemada troca Viamão por Porto Alegre e planeja expansão pelo RS

Unidade terá salão para até 35 mesas, cozinha especial para delivery e equipe ampliada

Camila Bengo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS