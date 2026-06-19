Padaria que ficou famosa por pizza de banana com gemada troca Viamão por Porto Alegre e planeja expansão pelo RS

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Depois de conquistar milhares de seguidores nas redes sociais e transformar uma pizza de banana com gemada em "atração turística" de Viamão, a Padaria du Chico prepara-se para viver uma nova fase. O negócio vai inaugurar sua primeira unidade em Porto Alegre, no número 1.260 da Avenida Bagé, no bairro Petrópolis. A loja da Região Metropolitana, por sua vez, deixa de existir.

A inauguração do novo espaço ocorrerá no sábado (20) e representa mais do que apenas uma troca de endereço. Depois de mais de duas décadas operando no mesmo ponto, o empresário Luiz Alberto Borges Alcântara, 52 anos — conhecido como Chico —, entendeu que havia chegado a hora de aumentar a capacidade da operação, mirando o melhor atendimento da clientela.

— A loja de Viamão ficou pequena para o movimento que passamos a receber. Os clientes comentavam que faltava conforto, acessibilidade e espaço. Precisávamos evoluir — diz.

Luiz Alberto Borges Alcântara, conhecido como Chico, é o fundador da padaria e agora, seu garoto-propaganda. Duda Fortes / Agencia RBS

Inicialmente, a ideia era apenas encontrar um imóvel maior, não necessariamente em Porto Alegre. Entretanto, o projeto ganhou outra dimensão quando dois investidores procuraram Chico para propor a expansão da marca para a Capital. O empreendedor, que já vinha planejando mudar de endereço, aceitou a proposta.

Nesta nova fase, a padaria passa a ser administrada conjuntamente por três sócios. Enquanto a gestão da empresa fica a cargo dos novos parceiros, Chico segue sendo "a cara da padaria" e o responsável pela divulgação da marca — justamente o papel que fez dele conhecido na internet.

— Repassei a parte burocrática, que estava muito pesada depois de 22 anos, para focar naquilo que eu mais gosto de fazer — resume.

Loja maior, operação ampliada e delivery

A nova unidade terá uma estrutura significativamente maior do que a antiga padaria de Viamão, que tinha cerca de 90 metros quadrados de área total. Agora, somente o salão interno soma cerca de 150 metros quadrados, com espaço para entre 30 e 35 mesas. Além disso, há um pátio que também poderá receber clientes.

A padaria terá duas cozinhas. A instalação principal focará na produção do que será vendido em loja, enquanto outra estrutura dará conta de produtos para venda no delivery — outra novidade da operação, que deve começar a funcionar a partir de julho.

O horário de atendimento também será ampliado. A loja abrirá todos os dias das 7h às 20h, sem fechar ao meio-dia. Para isso, a equipe dobrará de tamanho. Se em Viamão eram oito funcionários, agora serão mais de 15, segundo Chico.

Clássicos continuam no cardápio

Mas nem tudo vai mudar. Quem conheceu a padaria pelos vídeos nas redes sociais pode ficar tranquilo: os produtos que sempre ganharam destaque nos conteúdos permanecem no cardápio.

A famosa pizza de banana com gemada segue como carro-chefe. Também permanecem a pizza de sardinha, o "pastel de rodoviária", os croissants, as cucas e as demais iguarias que conquistaram a clientela em Viamão.

Os preços devem sofrer pequenos reajustes, mas, segundo Chico, a proposta continua sendo oferecer produtos fartos por valores acessíveis.

— Queremos manter tudo aquilo que fez sucesso, mas também criar algumas novidades, como sempre fizemos.

Chico prevê a abertura mais cinco unidades da padaria em outras cidades da Região Metropolitana e no litoral. Duda Fortes / Agencia RBS

De padaria de bairro a negócio em expansão

Até 2024, o estabelecimento levava uma rotina típica de comércio de bairro. Tudo mudou depois que um vídeo no qual Chico, bastante carismático, apresentava a pizza de banana com gemada — à época uma novidade do cardápio.

A publicação alcançou mais de um milhão de visualizações nas redes sociais. Em poucos dias, o local passou a receber filas que dobravam a esquina e, em um único dia, chegou a atender cerca de mil pessoas.

— Passamos a receber clientes de todo o Estado. O movimento simplesmente explodiu — lembra Chico.

Crente de que a nova unidade fará um sucesso ainda maior, o empresário adianta que a expansão da Padaria du Chico não acaba aí. Segundo ele, a sociedade com os novos parceiros prevê a abertura de mais cinco lojas no Estado.

Não há previsão de quando o projeto se concretizará, mas, conforme Chico, a intenção é inaugurar unidades em cidades da Região Metropolitana como Canoas e Cachoeirinha, no Litoral Norte e na Zona Sul de Porto Alegre.

A estratégia é consolidar um modelo de operação que preserve a marca construída por Chico, mas funcione independentemente da presença dele no dia a dia. Ainda assim, quem espera encontrá-lo atrás do balcão não deve se decepcionar.

— Eu ficarei recebendo as pessoas, fazendo essa comunicação mais próxima com os clientes e, no futuro, circulando pelas diversas lojas.

Pizza de banana com gemada cujo vídeo ultrapassou a barreia de um milhão de visualizações segue no cardápio. Duda Fortes / Agencia RBS

Já a antiga padaria de Viamão ganhou novos donos. Um amigo de Chico assumiu o ponto sob uma nova marca, mas mantendo parte do cardápio tradicional do lugar.