Onde assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo em Porto Alegre

O Brasil começa oficialmente a busca pelo hexa na Copa do Mundo 2026 neste sábado (13), na partida contra o Marrocos, às 19h. O duelo ocorre em Nova Jersey, no MetLife Stadium, mas os porto-alegrenses podem torcer pelo Brasil sem ir muito longe.

Confira sete eventos para torcer junto na capital gaúcha.

Backstage da Arena Nº1

Evento oferece entrada gratuita e zona exclusiva com open bar. Arena Nº1 / Divulgação

A Arena Nº1 chega a Porto Alegre com o objetivo de transformar os dias de jogos da Seleção Brasileira em encontros de celebração entre o público. O evento acontece no Parque Harmonia e reúne música, entretenimento, gastronomia e a transmissão das partidas. Além da área gratuita, a festividade terá uma zona exclusiva com open bar.

Onde: Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia)

Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia) Quando: 13 de junho, a partir das 15h

13 de junho, a partir das 15h Quanto: ingressos solidários e pagos, disponíveis online

Torcida Alegre

Evento gratuito contará com atrações musicais. Torcida Alegre / Divulgação

Com entrada gratuita, o evento reúne transmissões ao vivo, experiências imersivas, ativações especiais e atrações musicais no Cais Embarcadero. O Torcida Alegre acontece desde quinta-feira (11) e segue até domingo (14). No sábado, Além da transmissão da partida, o evento contará com atrações musicais que incluem DJ Shyron, MyNamesZe, R. Dalla e Realce B2B Pinero & Lucio Kahara.

Onde: Cais Embarcadero

Cais Embarcadero Quando: 13 e 14 de junho, a partir das 17h

13 e 14 de junho, a partir das 17h Quanto: ingressos gratuidos mediante à retirada, disponíveis online

Projeto Torcida Ginga

O evento Ginga Na Beira tem opções de ingressos a partir de R$ 110,00 e acontece no Cais Mauá, com show dos cantores Wiu e MC Rodrigo do CN. Os artistas se apresentam após a transmissão do jogo, às 19h.

Onde: Cais Mauá

Cais Mauá Quando: 13 de junho, a partir das 17h

13 de junho, a partir das 17h Quanto: ingressos disponíveis online

Grezz

Espaço terá telão para acompanhar a partida e show ao vivo após o jogo. GREZZ / Divulgação

Também vai ser dia de Brasil no espaço multicultural Grezz, a partir das 18h, no sábado. O evento vai contar com sorteios durante a noite, telão para acompanhar cada lance e show ao vivo após o jogo. Até as 20h a entrada no local é gratuita, depois, apenas mediante a compra de ingresso.

Onde: Rua Almirante Barroso, 328

Rua Almirante Barroso, 328 Quando: 13 de junho, a partir das 18h

13 de junho, a partir das 18h Quanto: ingressos disponíveis online

No Embalo do Bem

No 4° Distrido, celebração reunirá festa junina, samba e jogo do Brasil. Instagram @no.embalo / Reprodução

Com festa junina, roda de samba e jogo do Brasil, a próxima edição do evento No Embalo do Bem acontece a partir das 14h, no 4° Distrito. O evento conta também com campanha do agasalho e arrecadação de alimentos não perecíveis. Os ingressos partem de R$ 5,00 no Sympla.

Onde: Av. Presidente Franklin Roosevelt, 1529 - São Geraldo

Av. Presidente Franklin Roosevelt, 1529 - São Geraldo Quando: 13 de junho, das 14h às 22h

13 de junho, das 14h às 22h Quanto: ingressos a partir de R$ 5, disponíveis online

Arraial Vila Flores

Arraial transmitirá a partida e contará com brincadeiras, shows e atrações. Instagram @vilaflorespoa / Reprodução

Além de de celebrar a festa junina nos dias 13 e 14 de junho, a Vila Flores vai transmir a estreia do Brasil na Copa no sábado. O evento vai contar com brincadeiras, shows e atrações para toda a família.

Onde: Rua São Carlos, 753 - Floresta

Rua São Carlos, 753 - Floresta Quando: 13 de junho, das 14h às 22h, e 14 de junho, das 14h às 20h

13 de junho, das 14h às 22h, e 14 de junho, das 14h às 20h Quanto: ingressos a partir de R$ 20, disponíveis online

Brascopa

Em clima junino o evento unirá transmissão da partida com forró e samba ao vivo. Instagram @mercadobrasco / Reprodução

Uma parceira entre Mercado Brasco e o Instituto Caldeira vai apresentar um arraial com clima de Copa do Mundo no dia 13 de junho. O evento contará com transmissão do jogo no telão, samba e forró ao vivo, brincadeiras para crianças e diferentes opções gastronômicas.