Obra para garantir funcionamento de casas de bombas durante temporais e enchentes começa na zona norte de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre iniciou a construção de uma rede elétrica exclusiva para abastecer cinco Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps). A obra faz parte de um projeto que prevê melhorar o fornecimento de energia em 23 Ebaps, também chamadas de casas de bomba.
O sistema atenderá estações nos bairros Sarandi e Anchieta. A proposta é garantir o funcionamento das estruturas mesmo em situações de interrupção no fornecimento de energia elétrica provocadas por temporais e enchentes.
No primeiro momento, a CEEE Equatorial está instalando os novos postes. A previsão é de que a nova rede entre em operação em até dois meses.
A falta de energia em estações de bombeamento foi um dos fatores que contribuíram para o avanço das águas sobre áreas da cidade durante a enchente de 2024. A estrutura é responsável por bombear a água que se acumula nas ruas quando chove forte para fora do sistema de proteção.
— Com as obras concluídas, a Equatorial vai ter capacidade de desligar o bairro inteiro e deixar apenas as estações de bombeamento do Dmae ligadas — explica o diretor de Proteção Contra Cheias e Drenagem Urbana do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Alex Zanoteli.
Projeto completo até novembro
A intervenção faz parte do lote 4 do projeto que prevê o reforço energético de 23 casas de bombas da cidade. Os lotes 1 e 2 já foram concluídos e entregues em abril, contemplando regiões como os bairros Moinhos de Vento, São João, Menino Deus e Tristeza.
Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos, ainda não foi possível avaliar a efetividade das estruturas já entregues, uma vez que não houve interrupções prolongadas no fornecimento de energia nos últimos meses.
— Se ela funcionou a gente nem identificou. Não tivemos registro de falta de energia em nenhuma dessas instalações até o momento, então ou ela está realmente funcionando ou não teve nenhuma ventania, um temporal mais forte, que pudesse faltar energia na região — complementa Zanotelli.
O lote 3, que inclui os bairros Humaitá, Navegantes e a região do 4º Distrito, está em fase de elaboração de projetos. A prefeitura projeta que todas as 23 casas de bombas estejam com o sistema de energia reforçado até novembro, período em que é esperada a ocorrência de chuvas mais intensas.
O investimento total previsto para a implantação das redes exclusivas é de R$ 18 milhões.