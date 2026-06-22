Porto Alegre

Proteção contra cheias 
Notícia

Obra para garantir funcionamento de casas de bombas durante temporais e enchentes começa na zona norte de Porto Alegre

Sistema que fornecerá energia exclusiva para cinco Ebaps nos bairros Sarandi e Anchieta deve estar pronto em até dois meses

Guilherme Milman

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