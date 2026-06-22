Obra para garantir funcionamento de casas de bombas durante temporais e enchentes começa na zona norte de Porto Alegre

Novos postes para rede exclusiva estão sendo instalados pela CEEE Equatorial. Luciano Lanes / Prefeitura de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre iniciou a construção de uma rede elétrica exclusiva para abastecer cinco Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps). A obra faz parte de um projeto que prevê melhorar o fornecimento de energia em 23 Ebaps, também chamadas de casas de bomba.

O sistema atenderá estações nos bairros Sarandi e Anchieta. A proposta é garantir o funcionamento das estruturas mesmo em situações de interrupção no fornecimento de energia elétrica provocadas por temporais e enchentes.

No primeiro momento, a CEEE Equatorial está instalando os novos postes. A previsão é de que a nova rede entre em operação em até dois meses.

A falta de energia em estações de bombeamento foi um dos fatores que contribuíram para o avanço das águas sobre áreas da cidade durante a enchente de 2024. A estrutura é responsável por bombear a água que se acumula nas ruas quando chove forte para fora do sistema de proteção.

— Com as obras concluídas, a Equatorial vai ter capacidade de desligar o bairro inteiro e deixar apenas as estações de bombeamento do Dmae ligadas — explica o diretor de Proteção Contra Cheias e Drenagem Urbana do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Alex Zanoteli.

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Projeto completo até novembro

A intervenção faz parte do lote 4 do projeto que prevê o reforço energético de 23 casas de bombas da cidade. Os lotes 1 e 2 já foram concluídos e entregues em abril, contemplando regiões como os bairros Moinhos de Vento, São João, Menino Deus e Tristeza.

Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos, ainda não foi possível avaliar a efetividade das estruturas já entregues, uma vez que não houve interrupções prolongadas no fornecimento de energia nos últimos meses.

— Se ela funcionou a gente nem identificou. Não tivemos registro de falta de energia em nenhuma dessas instalações até o momento, então ou ela está realmente funcionando ou não teve nenhuma ventania, um temporal mais forte, que pudesse faltar energia na região — complementa Zanotelli.

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O lote 3, que inclui os bairros Humaitá, Navegantes e a região do 4º Distrito, está em fase de elaboração de projetos. A prefeitura projeta que todas as 23 casas de bombas estejam com o sistema de energia reforçado até novembro, período em que é esperada a ocorrência de chuvas mais intensas.