Novos guardas civis reforçam patrulhamento em Porto Alegre

Formatura de novos agentes ocorreu na semana passada. Alex Rocha / PMPA

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Porto Alegre ganhou reforço de 97 novos agentes e passou a contar com 427 servidores em atividade. Os guardas formados na última semana já atuam em operações na área central da Capital e em ações de fiscalização e patrulhamento preventivo. Além da nova turma, a prefeitura prepara a convocação de outros 40 aprovados no concurso público da corporação.

Segundo o comandante da Guarda Civil Metropolitana, Marcelo do Nascimento, a chegada dos novos agentes permite ampliar a presença da corporação em locais que sofriam com restrições de efetivo e aumentar o apoio a operações realizadas em conjunto com outros órgãos.

— O incremento desse efetivo novo não só nos possibilitou a reposição de alguns dos guardas que estão se aposentando, mas também ampliou o nosso alcance operacional. Nós conseguimos preencher algumas lacunas que a falta de efetivo causava — afirmou.

De acordo com a Guarda, os novos agentes reforçarão ações de patrulhamento preventivo e apoio a operações realizadas com Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Assistência Social e demais órgãos de fiscalização.

Entre as áreas priorizadas estão a região central da Capital, o entorno de grandes eventos, parques e praças. A corporação também pretende ampliar a atuação no combate ao furto de cabos e metais, além da fiscalização de receptadores de materiais furtados e de atividades irregulares em espaços públicos.

Déficit no efetivo

Apesar do reforço, a corporação ainda opera abaixo da estrutura prevista para a carreira. Segundo Marcelo do Nascimento, a Guarda possui 1,2 mil cargos criados em lei, mas grande parte das vagas segue sem preenchimento. Pela legislação federal, Porto Alegre poderia ter até cerca de 2,8 mil guardas municipais, limite calculado com base na população da cidade.

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Na semana passada, durante a formatura da nova turma, o prefeito Sebastião Melo anunciou a convocação de outros 40 aprovados em concurso público. Segundo o comandante da GCM, o processo administrativo para o chamamento já foi iniciado, mas ainda sem data prevista para ser publicado pelo Executivo municipal.

Após a convocação, os candidatos deverão passar por um curso de formação de aproximadamente cinco meses antes de ingressarem nas atividades operacionais.