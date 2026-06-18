Neblina afeta operação do aeroporto Salgado Filho nesta quinta-feira

Painel mostra embarques encerrados, mas horário de partida atrasado. Kathlyn Moreira / Agência RBS

A neblina que cobriu o céu de Porto Alegre no começo da manhã desta quinta-feira (18) afeta operação do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Apesar disso, a Fraport destaca que o aeroporto não chegou a ser fechado, mas teve decolagens suspensas das 6h às 7h19min. Com isso, oito decolagens atrasaram.

Conforme o painel do aeroporto, os voos estavam com embarque encerrado, mas com partida reprogramada para mais tarde.

Um voo da Gol com destino a Guarulhos, por exemplo, previsto para as 6h, saiu apenas por volta das 7h45min. Outro, da mesma companhia, que vai para Florianópolis, atrasou duas horas e saiu pouco antes das 8h.

Entenda

As paralisações temporárias de pousos e decolagens podem acontecer quando a visibilidade na pista é inferior a 300 metros. A decisão é tomada pela torre de controle, operada pela Aeronáutica, em conjunto com os pilotos das aeronaves.

Em momentos de neblina menos densa, as operações podem ser mantidas. Nesses casos, são acionados procedimentos de baixa visibilidade, com protocolos e equipamentos de sinalização específicos.

O fenômeno é mais frequente em maio, mas pode se estender pelos meses seguintes. A neblina costuma ser mais intensa entre a madrugada e o início da manhã.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a névoa é resultado de uma combinação de fatores típicos do outono. Como noites são mais longas e o céu mais limpo, o solo perde calor rapidamente. O ar frio, mais denso, acumula perto da superfície e resfria, fazendo com que o vapor d'água se condense e forme o chamado "nevoeiro de radiação".

Em Porto Alegre, as características geográficas intensificam a formação de nevoeiros. A proximidade com o Guaíba e o Delta do Jacuí eleva a umidade do ar, enquanto os terrenos mais baixos da região facilitam o acúmulo do ar frio, tornando a neblina mais persistente.



