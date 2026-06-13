Motociclista morre após cair e ser atropelado na zona sul de Porto Alegre

Um homem de 27 anos morreu após cair da moto que pilotava na tarde deste sábado (13), na Avenida Otto Niemeyer, na zona sul de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, o acidente ocorreu por volta das 16h50min, na altura do cruzamento com a Rua Silvio Silveira Soares.

O motociclista teria perdido o controle e caído na via. Na sequência, um Ford Ka que passava pelo local não conseguiu parar a tempo e acabou atropelando a vítima.

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Ainda conforme a BM, o motorista desceu do carro, prestou os primeiros socorros e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).