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Morre aos 75 anos Pai Danilo de Oxalá, babalorixá conhecido por previsões sobre Grêmio e Inter

Radialista e liderança religiosa, ele participou de transmissões da Rádio Gaúcha e presidiu a escola de samba Praiana

Frederico Feijó

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