Morre aos 75 anos Pai Danilo de Oxalá, babalorixá conhecido por previsões sobre Grêmio e Inter

Pai Danilo de Oxalá se tornou uma das figuras mais conhecidas das religiões de matriz africana no Rio Grande do Sul. Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

Morreu na manhã deste sábado (6), em Porto Alegre, o babalorixá e radialista Danilo Andrade, conhecido como Pai Danilo de Oxalá. Ele tinha 75 anos.

Pai Danilo estava internado no Hospital de Pronto Socorro (HPS) da Capital após sofrer uma fratura no fêmur. Ele também realizava tratamento de hemodiálise.

Divorciado, ele deixa dois filhos. Até a publicação desta reportagem, ainda não haviam sido definidos os detalhes do velório e do sepultamento.

A filha, Iris Andrade, conversou com a reportagem:

— Eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Ele era tudo para mim — afirmou.

Figura conhecida do rádio e do futebol

Colorado declarado, Pai Danilo ganhou projeção estadual por suas previsões envolvendo Grêmio e Internacional.

Utilizando leituras astrológicas e consultas aos búzios, costumava antecipar cenários sobre o desempenho das equipes, permanência de treinadores, contratações e momentos decisivos da dupla Gre-Nal.

As previsões eram frequentemente aguardadas por torcedores no início das temporadas e em momentos importantes do calendário esportivo.

Ao longo dos anos, se tornou presença frequente em veículos de comunicação do Rio Grande do Sul.

Também integrou a equipe de comentaristas da Rádio Gaúcha durante coberturas de Carnaval.

Pai Danilo costumava dizer publicamente que já havia realizado trabalhos espirituais tanto para o Grêmio quanto para o Internacional, o que ajudou a ampliar sua notoriedade entre torcedores dos dois clubes.

Carnaval e religiosidade

Além da atuação no rádio, Pai Danilo teve participação marcante na cultura popular gaúcha.

Durante anos, ficou conhecido por realizar bênçãos nos palcos do Planeta Atlântida antes do início do festival, tradição que manteve desde as primeiras edições do evento.

Ligado ao Carnaval, também presidiu a escola de samba Praiana na década de 1990.