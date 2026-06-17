Porto Alegre

Uma boa ou exagero?
Notícia

Mocotó no café da manhã? Prato típico do inverno gaúcho é servido bem cedinho e faz sucesso no Mercado Público

Iguaria, que divide opinião — e o paladar —, é opção reforçada antes do amanhecer e chega a 60 quilos vendidos por dia em lanchonete

Mary Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS