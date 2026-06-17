Mocotó no café da manhã? Prato típico do inverno gaúcho é servido bem cedinho e faz sucesso no Mercado Público

Mocotó é preparado com miúdos bovinos e feijão branco. Duda Fortes / Agencia RBS

Muitos podem até virar a cara, mas o mocotó tem sido escolha até de café da manhã para trabalhadores no Mercado Público de Porto Alegre. Desde antes das 7h, clientes já procuram o prato quente e reforçado como alternativa ao desjejum mais tradicional.

Preparado com miúdos bovinos e feijão branco, o prato de um dos restaurantes do local leva cerca de 24 horas de cozimento até ficar pronto. A receita, que tem origem no período da escravidão, foi adaptada ao longo do tempo e se tornou uma iguaria popular no Rio Grande do Sul.

— É o prato mais tradicional do nosso inverno. E o frio, justamente, é o motivo de nós gostarmos tanto do mocotó — diz o aposentado Ronaldo, um dos clientes mais tradicionais do Mercado Público.

Em uma das lanchonetes onde é servido, o mocotó costuma ficar pronto por volta das 7h. Ao meio-dia, a procura aumenta e chega a cerca de 60 quilos vendidos por dia.

Prato reforçado para enfrentar o frio

Segundo o cozinheiro Giovanni Jefferson, responsável pelo preparo, o segredo do prato é atenção ao processo e aos produtos usados. E ele garante: o mocotó é uma das melhores opções para aquecer o corpo.

— Chega aqui de casaco e sai sem. O mocotó aquece muito. É 24 horas cozinhando, com higienização e produtos de qualidade, tudo 100% miúdo do boi, com muito tempero — afirma.

O prato leva acompanhamentos como linguiça, mondongo (estômago do boi), azeitona, ovo, temperos e pode ser servido com pão. O caldo mais espesso também é apontado pelos consumidores como fonte de aquecimento nos dias frios.

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Em uma das lanchonetes visitadas pela reportagem, o mocotó é vendido a R$ 39, com acompanhamentos. Há também a opção de uma porção maior, que serve duas pessoas, por R$ 60.

Tradição gaúcha

O consumo do prato pela manhã ainda divide opiniões, mas tem forte presença na cultura local, especialmente no inverno. Para muitos clientes, trata-se de uma refeição completa, que substitui o café da manhã convencional e ajuda a enfrentar o frio logo nas primeiras horas do dia.