Mercado Público de Porto Alegre ganhará 10 novas vagas rotativas e área de embarque e desembarque

Vagas serão instaladas na Avenida Borges de Medeiros, onde antes ficava uma área de lazer com pallets de madeira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Mercado Público de Porto Alegre ganhará 10 novas vagas rotativas de estacionamento. Elas serão instaladas na Avenida Borges de Medeiros, onde antes ficava uma área de lazer com paletes de madeira, junto à calçada.

As vagas serão oblíquas. As obras no local já iniciaram removendo as estruturas de madeira e reforçando o asfalto na região, com previsão de entrega para este sábado (27).

Será aberta uma área de embarque e desembarque na esquina com a Avenida Júlio de Castilhos. O local era usado até então como espaço para vagas rotativas, que serão removidas.