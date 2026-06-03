Mais de 39 mil moradores de Porto Alegre enfrentam instabilidade no abastecimento de água; veja bairros afetados

Mais de 39 mil moradores de bairros das zonas sul e leste de Porto Alegre enfrentam oscilações no abastecimento de água desde sexta-feira (29). De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), isso ocorre devido a problemas na captação de água no Guaíba.

Segundo o Dmae, o problema tem origem em uma dragagem realizada no canal de navegação do Guaíba, nas proximidades da captação de água no Sistema Belém Novo.

A ação aumentou a turbidez da água bruta captada, o que afetou na quantidade e no tempo de tratamento. Diante disso, o fornecimento de água precisa ser reservado entre os bairros.

Como forma de solução, três equipamentos estão sendo instalados para ampliar a capacidade de produção de água do sistema. O primeiro deles deve entrar em funcionamento na noite desta quarta-feira (3), enquanto os demais serão ligados nos próximos dias.

No entanto, o Dmae afirma que não é possível dar um prazo para retorno da normalidade da rede e do fornecimento de água.

Confira os bairros afetados:

Aberta dos Morros

Agronomia

Belém Novo

Belém Velho

Boa Vista do Sul

Campo Novo

Cascata

Chapéu do Sol

Espírito Santo

Extrema

Hípica

Ipanema

Lageado

Lami

Lomba do Pinheiro

Pitinga

Ponta Grossa

Restinga

São Caetano

Vila Nova

Em nota (leia na íntegra abaixo), a Portos RS — responsável por fiscalizar o sistema hidroportuário do Estado — esclareceu que não foram identificadas evidências técnicas que relacionem as atividades de dragagem ao aumento de turbidez registrado no Guaíba. Segundo a empresa pública, as análises foram encaminhadas para o Dmae para conhecimento e avaliação.

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Ainda segundo a Portos, a "instituição entende que não há elementos técnicos que justifiquem a paralisação das obras neste momento". A empresa aponta que a interrupção dos serviços poderia acarretar "impactos operacionais e riscos à segurança da navegação, sem que exista comprovação de vínculo entre a dragagem e os problemas relatados".

Confira a nota da Portos RS na íntegra:

"A Portos RS esclarece que não foram identificadas evidências técnicas que relacionem as atividades de dragagem de manutenção em execução no Canal Belém aos episódios de aumento de turbidez registrados no Lago Guaíba e apontados pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE).

Conforme análise técnica realizada pela equipe da Autoridade Portuária, os principais picos de turbidez observados ocorreram em períodos anteriores ao início efetivo da dragagem, iniciada em 12 de maio de 2026. Os registros também coincidem com eventos de precipitação na região, fator que pode influenciar diretamente os índices monitorados. Todo o levantamento realizado, incluindo os registros analisados e as conclusões técnicas obtidas, foi formalmente encaminhado ao DMAE para conhecimento e avaliação.

A área de descarte dos sedimentos dragados está localizada a mais de três quilômetros dos pontos de captação de água e as operações seguem rigorosamente as condicionantes estabelecidas na Licença de Operação vigente, com fiscalização permanente e monitoramento ambiental contínuo.

A Portos RS destaca ainda que comunicou previamente o início das atividades aos órgãos competentes, conforme previsto nas exigências ambientais aplicáveis ao empreendimento.

Diante das informações analisadas, a instituição entende que não há elementos técnicos que justifiquem a paralisação das obras neste momento. A interrupção dos serviços poderia acarretar prejuízos ao erário, impactos operacionais e riscos à segurança da navegação, sem que exista comprovação de vínculo entre a dragagem e os problemas relatados.

A Portos RS permanece à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários e reafirma seu compromisso com a proteção ambiental, a transparência e a execução responsável das obras de manutenção da infraestrutura hidroviária do Estado."



