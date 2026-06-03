Porto Alegre

Problemas na captação
Notícia

Mais de 39 mil moradores de Porto Alegre enfrentam instabilidade no abastecimento de água; veja bairros afetados

Segundo o Dmae, a oscilação está relacionada a uma dragagem realizada no canal de navegação do Guaíba; já a Portos RS, responsável pelas atividades, afirma que não há evidências que relacionem o problema à dragagem

Lisielle Zanchettin

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