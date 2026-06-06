Maior edição da Rota das Cafeterias de Porto Alegre começa nesta segunda-feira: "O consumidor desenvolve um senso crítico mais apurado"

Inscrições para a Rota das Cafeterias podem ser realizadas até domingo no Caféstival. Duda Fortes / Agencia RBS

Maior e com mais tempo disponível, a quarta edição da Rota das Cafeterias de Porto Alegre tem início nesta segunda-feira (8). Neste ano, 39 cafeterias da Capital participam da iniciativa, que se estenderá por sete meses.

A Rota foi criada dentro da programação do Caféstival (mais informações abaixo), realizado até domingo (7) no BarraShoppingSul. A dinâmica funciona da seguinte forma: o público pode adquirir um passaporte no evento por R$ 25, com a indicação das cafeterias participantes. A cada visita, o participante recebe um selo para completar o circuito.

É importante destacar que o passaporte não dá direito a café grátis – o consumidor precisa comprá-lo. Quem concluir o circuito recebe um kit do evento, com ecobag, café, caneca, chocolate e outros brindes.

São mil passaportes disponíveis. Caso sobrem unidades após o festival, elas passarão a ser comercializadas em cafeterias que serão informadas pelo Caféstival nas redes sociais.

Na edição do ano passado, a organização informou que 200 pessoas concluíram o desafio integralmente, visitando as 30 cafeterias participantes. Cada estabelecimento recebeu, em média, 350 visitas relacionadas à Rota.

Segundo Eurico Albrecht, fundador do Café República e um dos idealizadores do Caféstival, o projeto busca ampliar o acesso ao mercado de cafés especiais e estimular novos hábitos de consumo. Ele observa que a Rota incentiva o público a compreender melhor o que caracteriza um café especial.

— O consumidor desenvolve um senso crítico mais apurado para beber cafés na cidade — explica Albrecht. — Essa Rota vai indicar que cafeterias trabalham com esse perfil, para que ele também possa prestigiar essas cafeterias. É uma relação de ganha-ganha entre o consumidor e os empreendedores de café.

Albrecht acrescenta que número considerável de pessoas não completam o passaporte, porém a experiência acaba sendo recompensadora:

— Usam aquilo (passaporte) como um norte para passear ou ter o seu momento ali do café.

Caféstival

Até domingo (7), a quarta edição do Caféstival ocupará o Multiplan Hall, do BarraShoppingSul, das 11h às 21h. A entrada é franca.

A programação reúne especialistas, baristas, cafeterias, torrefações, marcas expositoras e apaixonados por café. O público pode participar de palestras, workshops, degustações, experiências sensoriais, campeonatos, bate-papos e ativações voltadas tanto para consumidores iniciantes quanto para especialistas e profissionais da área.

A expectativa da organização é que a quarta edição do Caféstival seja a maior de todas, como ressalta Albrecht:

— O objetivo do nosso evento é fomentar os cafés especiais de Porto Alegre. A primeira e a segunda edições foram bem menores, uma coisa um pouco mais centralizada. A partir da terceira, no ano passado, a gente teve um up gigantesco. Então, partindo de 1.200 para 20 mil visitantes.

Mais informações sobre a programação do Caféstival estão disponíveis na página do evento no Instagram.

Participantes da Rota das Cafeterias de Porto Alegre

O passaporte é aceito em qualquer loja das cafeterias que são franquias, como Quiero Café.