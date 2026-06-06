Porto Alegre

Passaporte na mão
Notícia

Maior edição da Rota das Cafeterias de Porto Alegre começa nesta segunda-feira: "O consumidor desenvolve um senso crítico mais apurado"

Criado dentro da programação do Caféstival, o projeto busca ampliar o acesso ao mercado de cafés especiais e estimular novos hábitos de consumo

William Mansque

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS